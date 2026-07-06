"Trump necesita una gran victoria": Atilio Borón vinculó en "QR!" el escándalo de la tarjeta roja con la política internacional

Durante una entrevista en el programa "QR!" de Canal E, el analista internacional Atilio Borón aseguró que el escándalo generado por la supuesta intervención de Donald Trump para revertir una tarjeta roja en el Mundial trasciende el plano deportivo y responde a una estrategia política del mandatario estadounidense. "Él necesita un gran éxito", afirmó.

Consultado por el conductor Pablo Caruso sobre las imágenes que recorrieron el mundo, Borón sostuvo que Trump busca capitalizar cualquier escenario que le permita proyectar una imagen de fortaleza. "Ese gran éxito podría ser que Estados Unidos sea campeón del mundo. Le va a resultar muy difícil, pero necesita mostrar una victoria", expresó.

"Trump no sabe absolutamente nada de fútbol", lanzó Atilio Borón

El analista fue crítico con las declaraciones del presidente estadounidense y calificó el episodio como un "mamarracho". Según explicó, Trump demostró desconocer el reglamento del fútbol al justificar la expulsión de un jugador únicamente por una agresión física. "No creo que sepa absolutamente nada de fútbol. Confiesa, además, que no sabe", afirmó Borón durante la entrevista.

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Además, recordó que la manipulación política del deporte no es un fenómeno nuevo y trazó un paralelismo con el Mundial de Italia 1934, organizado durante el régimen de Benito Mussolini.

Según relató, en aquella competencia existieron decisiones arbitrales que favorecieron al seleccionado italiano, incluso en la final frente a Checoslovaquia. "Creíamos superadas esas cuestiones que ocurrían en la Europa de los años treinta, pero hoy vuelven a aparecer", señaló.

La relación entre el Mundial y la política exterior de Estados Unidos

Borón sostuvo que el episodio debe analizarse dentro del contexto internacional y aseguró que Trump atraviesa un momento de debilidad tras distintos fracasos en política exterior.

En ese sentido, mencionó la ofensiva contra Irán, las dificultades de Washington para alcanzar sus objetivos en Venezuela y la creciente preocupación del propio establishment estadounidense por el desgaste militar y económico.

"Estados Unidos ha venido recogiendo una serie de derrotas en el campo económico, político y militar. Trump está desesperado por obtener una victoria y hasta ahora no tiene nada para mostrar", aseguró.

El analista también hizo referencia a un editorial publicado por The New York Times, que, según indicó, consideró que el mandatario estadounidense salió derrotado tras la escalada del conflicto con Irán.

América Latina, otro frente de disputa

Durante la entrevista, Borón también analizó el escenario político regional y sostuvo que Estados Unidos logró recuperar influencia en varios países latinoamericanos.

Mencionó los casos de Ecuador y Colombia y advirtió que las próximas elecciones en Brasil serán determinantes para el futuro político de la región. "Brasil y México son las dos batallas decisivas. Un triunfo de Lula sería imprescindible para evitar que la extrema derecha consolide su avance en América Latina", afirmó.

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Respecto de la Argentina, expresó su preocupación por la falta de una estrategia unificada de la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

"Estamos a un año de las elecciones y todavía no sabemos quién va a ser candidato. Eso genera mucha bronca en la gente", concluyó.

LB