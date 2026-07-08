El Tribunal Regional de Berlín condenó a prisión perpetua a un médico especializado en cuidados paliativos que asesinó a 15 pacientes durante visitas domiciliarias, en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Alemania. Además de la pena máxima, la Justicia le impuso una inhabilitación de por vida para ejercer la medicina, mientras se lo investiga por otras 76 muertes.

El médico, identificado como Johannes M., de 41 años, fue hallado culpable este miércoles de matar a 12 mujeres y tres hombres, de entre 25 y 94 años, entre septiembre de 2021 y julio de 2024, mediante la administración de combinaciones letales de medicamentos. El acusado recién habló poco antes de que finalizara el juicio y confesó 12 de los 15 crímenes: "Asumo la responsabilidad por mis actos", expresó antes de conocer la sentencia.

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Durante la lectura del veredicto, la jueza Sylvia Busch lo calificó como un "asesino en serie" y describió el expediente como un caso poco común e "inconcebible". Asimismo, hizo lugar a todos los pedidos formulados por la fiscalía, que adelantó que la investigación está lejos de terminar ya que se registró que podría estar involucrado en otras decenas de muertes.

La tarea de Johannes M. consistía en aliviar el dolor y asistir a pacientes que padecían enfermedades muy graves, y en la causa por la que se lo juzgó se estableció que los fallecimientos de esas 15 personas no eran inminentes. "Se pusieron en sus manos y era él quien tenía el poder sobre la vida y la muerte. Los pacientes querían vivir", sostuvo la magistrada, según lo consignado por el medio Die Zeit.

Juicio contra el médico de cuidados paliativos acusado de matar a al menos 15 pacientes.

La presidenta del tribunal también manifestó que, a pesar de los dichos del condenado, sus actos "no tienen nada que ver" con los cuidados paliativos "ni con la eutanasia" y que el debate oral que concluyó este miércoles podría ser "solo la punta del iceberg".

Cómo asesinaba a las víctimas

Según quedó acreditado en el proceso, el médico aprovechaba las visitas a pacientes que recibían cuidados paliativos en sus casas particulares para suministrarles primero un sedante y luego un relajante muscular. La combinación provocaba una parálisis de los músculos respiratorios, lo que derivaba en un paro respiratorio y el fallecimiento en pocos minutos.

Todas las víctimas estaban bajo su tratamiento. Si bien padecían enfermedades graves, la mayoría no se encontraba en una etapa de muerte inminente y ninguna había solicitado un "suicidio asistido", legal en Alemania desde 2020, o manifestado un deseo urgente de morir, por ejemplo.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención a los investigadores fue el método que utilizó para intentar borrar las evidencias: en varias oportunidades, prendió fuego los departamentos de las víctimas después de asesinarlas para simular que sus decesos se hubieran producido por accidentes y así dificultar la reconstrucción de los hechos.

Tribunal Regional de Berlín.

Paradójicamente, esos incendios fueron los que despertaron las primeras sospechas y dieron inicio a las investigaciones. Tras la exhumación de los cadáveres, peritos toxicológicos encontraron los restos de los medicamentos y un equipo especial de la Oficina Estatal de Policía Criminal (Landeskriminalamt, abreviado con las siglas "LKA") logró establecer la conexión de Johannes M. con los hechos.

Durante el juicio, en el que declararon más de 200 testigos, un agente de policía habló del caso de una de las víctimas, identificada como Eva T., de 87 años y paciente oncológica. Su casa se prendió fuego e inicialmente las autoridades pensaron que se había tratado de un intento de suicidio -ya que la rescataron con vida e inconsciente, pero luego falleció en el hospital- pero luego la investigación dio un giro.

Los especialistas hallaron rastros de medicamentos en su sangre e indicaron que los niveles de monóxido de carbono eran "demasiado bajos para una muerte por inhalación de humo". Cerca de la escena del hecho también encontraron a Johannes M, que se presentó como su médico de cuidados paliativos, les entregó su historia clínica y dijo que el fuego se generó después de que abandonara la vivienda y regresó cuando observó las llamas.

Durante la investigación en su contra, un perito psiquiatra determinó que el acusado era plenamente imputable y que comprendía las consecuencias de sus actos. También señaló que era considerado como una persona "amable y servicial", y planteó que detrás de los asesinatos podría haber existido una búsqueda de sensación de poder.

FP/MSS