España está a las puertas de transformarse en la auténtica capital mundial de los eclipses. Los ojos del ámbito científico y los aficionados a la astronomía ya apuntan hacia el país ibérico por una razón excepcional: protagonizará una seguidilla de fenómenos en el cielo sin precedentes en la Europa continental en lo que va del siglo, al experimentar tres grandes eclipses solares (dos de ellos totales y uno anular) en un rango de apenas 532 días.

Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá, dónde podrá verse y por qué será uno de los eventos astronómicos del año

El puntapié inicial: un eclipse total al atardecer y lluvia de estrellas

La histórica seguidilla comenzará el próximo 12 de agosto. Durante esa jornada, un eclipse solar total cruzará la mitad norte de la península, trayendo la oscura sombra umbral de la Luna a la Europa continental por primera vez desde 1999. El fenómeno se iniciará en Galicia, atravesará zonas llanas ideales para la observación como León, Burgos y Palencia, y finalizará justo al este de las Islas Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) en el mar Mediterráneo.

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El 12 de agosto, un eclipse solar total cruzará la mitad norte de la península, trayendo la oscura sombra umbral de la Luna a la Europa continental por primera vez desde 1999

Debido a la geometría del evento, el Sol negro se posicionará muy bajo, casi rozando el horizonte justo antes del anochecer, lo que promete postales y fotografías espectaculares. Una pequeña región del extremo noreste de Portugal, en el Parque Natural de Montesinho, también llegará a experimentar una totalidad muy breve.

Por si fuera poco, la naturaleza duplicará la apuesta esa misma noche: unas horas después del eclipse, entre el 12 y el 13 de agosto, la lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su punto máximo. Al coincidir con una Luna nueva, los cielos completamente oscuros garantizarán una de las mejores exhibiciones de estrellas fugaces en años, especialmente apreciable después de la medianoche.

La trilogía solar: de la costa sur al "anillo de fuego"

Menos de un año después, la racha continuará con el segundo plato fuerte. El 2 de agosto de 2027, otro eclipse solar total de gran duración atravesará el sur de España, haciendo que ciudades como Cádiz, Málaga, Tarifa, Ceuta y Melilla sean testigos de la máxima oscuridad. Esta misma trayectoria se extenderá luego por el norte de África y Oriente Medio, alcanzando su punto de máxima duración global (6 minutos y 22 segundos) en las inmediaciones de Luxor, Egipto.

Para coronar esta trilogía perfecta, el 26 de enero de 2028 el territorio español presenciará un tercer eclipse, esta vez de categoría anular. En esta oportunidad, la Luna se posicionará ligeramente más lejos de la Tierra, resultando demasiado pequeña para cubrir por completo el disco solar. Esto generará el famoso efecto visual conocido como "anillo de fuego" justo antes del atardecer en el sur del país, completando un ciclo de maravillas naturales que convertirá a España en el destino imprescindible de los buscadores de cielos en los próximos años.

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API/MSS