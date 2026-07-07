El último lunes 6 de julio la Tierra alcanzó su punto más lejano al Sol, un fenómeno conocido como afelio, momento en el que el planeta se ubicó a aproximadamente 152 millones de kilómetros de la estrella natural. Se repite una vez por año y forma parte del movimiento orbital, el término proviene del griego apo (lejos) y helios (Sol).

El astrónomo del Planetario Hayden de Nueva York, Joe Rao, señaló que “qué este fenómeno demuestra que nuestro planeta mantiene una órbita muy estable y ligeramente elíptica, una característica compartida por todos los planetas del Sistema Solar”.

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La explicación se encuentra en la forma de la órbita terrestre. Según las leyes del movimiento planetario formuladas por Johannes Kepler en el siglo XVII, los planetas describen trayectorias elípticas alrededor del Sol y no circunferencias perfectas.

La Tierra alcanzó su punto más lejano al Sol, el último lunes 6 de julio: qué es el afelio

Como consecuencia, existe un momento del año en el que la Tierra se encuentra más cerca del Sol, el perihelio, y otro en el que alcanza su mayor alejamiento, el afelio.

Entre ambos extremos existe una diferencia cercana a los 5 millones de kilómetros, equivalente a poco más del 3% de la distancia media entre la Tierra y el Sol.

Es uno de los eventos astronómicos de mayor relevancia del calendario anual y continúa siendo una referencia fundamental para la astronomía, ya que permite estudiar con precisión la dinámica orbital del planeta.

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¿A qué distancia estuvo la Tierra del Sol durante el afelio?

Durante el afelio de este año, la Tierra se ubicó aproximadamente a 152,1 millones de kilómetros del Sol.

En cambio, durante el perihelio, que ocurre cada enero, la distancia disminuye hasta alrededor de 147,1 millones de kilómetros. El físico y profesor de la West Texas A&M University, Christopher Baird. precisó que “la diferencia en la energía solar recibida entre el perihelio y el afelio es relativamente reducida”.

Afelio: el punto más lejano de la Tierra al Sol

En ese sentido, Baird explicó que “el cambio en la radiación solar debido a la variación de la distancia representa apenas unos pocos puntos porcentuales, insuficientes para explicar las estaciones”, al analizar la mecánica orbital terrestre.

Las estaciones están determinadas principalmente por la inclinación del eje terrestre, que posee aproximadamente 23,5 grados respecto del plano de su órbita.

Cuando el hemisferio sur permanece inclinado en dirección opuesta al Sol, los rayos solares llegan con menor intensidad y durante menos horas al día, lo que genera temperaturas más bajas. Al mismo tiempo, el hemisferio norte recibe una mayor cantidad de radiación solar y atraviesa el verano.

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La diferencia equivale a casi cinco millones de kilómetros, aunque esa variación representa apenas un pequeño porcentaje respecto de la distancia promedio entre ambos cuerpos.

PM