Alerta global por la llegada de un Super El Niño que amenaza con récords de calor extremos

La comunidad científica internacional encendió las alarmas ante una evolución climática que podría alterar de forma drástica el comportamiento del tiempo a escala planetaria en los próximos meses. De acuerdo con el último reporte emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno bautizado como "Super El Niño" comenzó oficialmente en el Pacífico tropical y muestra señales de una intensificación extremadamente rápida.

Los modelos meteorológicos de vanguardia revelan un calentamiento constante y significativo en las principales regiones del Pacífico central y oriental, proyectando que las temperaturas del agua superarán los 2 °C por encima de los promedios habituales en las áreas consideradas críticas para el ciclo atmosférico.

La OMM advirtió que el fenómeno de Super El Niño se intensificará en julio y tendrá consecuencias “catastróficas”

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Un ciclo natural que multiplica los peligros del cambio climático

La Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) constituye uno de los mecanismos naturales más determinantes en las variaciones del clima mundial, alternando históricamente entre fases de enfriamiento y calentamiento a causa del comportamiento de los vientos alisios.

En condiciones normales, estos vientos desplazan las masas de agua cálida hacia el oeste, permitiendo el afloramiento de corrientes frías en las costas sudamericanas; sin embargo, en la fase actual, el debilitamiento de los vientos provoca una acumulación anómala de calor en el Pacífico ecuatorial.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que la magnitud estimada para este evento incrementará exponencialmente las probabilidades de sequías prolongadas, lluvias torrenciales y olas de calor extremas tanto en la superficie terrestre como en los ecosistemas marinos.

el fenómeno bautizado como "Super El Niño" comenzó oficialmente en el Pacífico tropical y muestra señales de una intensificación extremadamente rápida

El avance de este patrón coincide con un escenario de calentamiento global previo donde cuencas como la del Atlántico ecuatorial ya registran marcas muy superiores a la media. Los expertos detallan que el fenómeno suele alcanzar su punto máximo entre los meses de noviembre y febrero, manifestando su mayor influencia sobre el termómetro global durante el año posterior a su inicio.

Ante este panorama, el organismo internacional estipula que existe una probabilidad abrumadora de experimentar temperaturas superiores a lo normal en prácticamente todas las regiones pobladas de la Tierra ubicadas entre los 60° de latitud sur y norte.

Preocupación en Europa y el hemisferio norte por el impacto térmico

El anuncio del fortalecimiento de El Niño se produce en un contexto de vulnerabilidad climática extrema para el continente europeo, que viene de atravesar registros históricos sin precedentes. En el Reino Unido, los datos provisionales de la Oficina Meteorológica confirmaron que se vivió el mes de junio más caluroso desde que se tienen registros, alcanzando picos de 37,3 °C en regiones como Suffolk y estableciendo una media mensual inédita de 17,1 °C. De manera simultánea, las olas de calor mortales en Francia ya fueron vinculadas de forma oficial a más de 1.300 decesos en la temporada.

"Super Niño": advierten por las inundaciones a partir de septiembre en la región

Si bien los especialistas aclaran que las actuales masas de aire cálido en Europa no fueron originadas directamente por El Niño, la energía adicional que este sistema inyectará a la atmósfera agravará las condiciones preexistentes. Los analistas del sector energético y climático señalan que la combinación de un calentamiento global base de 1,4 °C con los efectos de un Super El Niño elevará el termómetro en casi todo el planeta durante los próximos meses.

Para el norte de Europa, se pronostica una reducción drástica de las precipitaciones y la posibilidad de afrontar veranos aún más sofocantes de cara a los años 2026 y 2027, seguidos por un riesgo incrementado de olas de frío severas para el invierno posterior.

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