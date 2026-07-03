La OMM advirtió que el fenómeno de Super El Niño se intensificará en julio y tendrá consecuencias “catastróficas”

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lanzó una nueva advertencia sobre la evolución del fenómeno climático, al señalar que las condiciones actuales podrían transformarse rápidamente en un evento de gran magnitud, denominado por los especialistas como “Super El Niño”, cuya severidad incrementará a partir de julio de 2026 y aseguraron que tendrá consecuencias “catastróficas”.

Aunque el término "Super El Niño" no forma parte de la nomenclatura oficial utilizada por la OMM, los especialistas emplean esa expresión para describir aquellos episodios excepcionalmente intensos capaces de modificar de manera significativa los patrones globales de temperatura y precipitaciones.

Un meteorólogo advirtió que ya "es tarde para prepararnos" para la llegada del Super Niño

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El organismo dependiente de las Naciones Unidas explicó que el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial continúa intensificándose y que los modelos climáticos coinciden en que se acrecentará en el segundo semestre del año.

La Organización Meteorológica Mundial lanzó una advertencia sobre el Super El Niño

Los modelos internacionales muestran una alta probabilidad de que El “Super Niño” alcance una intensidad “fuerte” y crezca el riesgo de olas de calor récord, inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales y pérdidas económicas en sectores clave como la agricultura, la energía y el abastecimiento de agua.

Este escenario se desarrolla sobre un planeta que ya registra temperaturas récord debido al cambio climático provocado por la actividad humana, una combinación que aumenta significativamente la llegada de eventos extremos.

OMM: "Las condiciones de El Niño ya están en marcha y se prevé que se fortalezcan rápidamente en un evento de gran magnitud"

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, alertó que “las condiciones de El Niño ya están en marcha y se prevé que se fortalezcan rápidamente en un evento de gran magnitud”.

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“Las temperaturas oceánicas y atmosféricas parten de niveles históricamente elevados. Esto significa que los impactos pueden ser mucho más intensos y extenderse a numerosas regiones del planeta”, sostuvo Celeste Saulo.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias del Super El Niño?

La Organización Meteorológica Mundial indicó que los efectos no serán uniformes y dependerán de cada región del planeta. Sin embargo, los principales impactos previstos incluyen:

-Temperaturas récord en numerosos países.

- Olas de calor más frecuentes y prolongadas.

- Sequías severas en regiones agrícolas.

- Lluvias extraordinarias con riesgo de inundaciones.

- Mayor actividad de tormentas intensas.

- Alteraciones en la producción de alimentos.

- Incendios forestales favorecidos por condiciones más secas.

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La OMM advirtió que el fenómeno de Super El Niño se intensificará en julio

Además, el fenómeno puede afectar la disponibilidad de agua potable, la generación hidroeléctrica y favorecer la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos en determinadas zonas.

En este sentido, la titular de la OMM señaló que los gobiernos deben prepararse para responder con sistemas de alerta temprana y planes de adaptación que permitan reducir los riesgos para la población, la infraestructura y la producción agropecuaria.

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Los expertos subrayan que contar con pronósticos cada vez más precisos permite planificar medidas preventivas, optimizar la gestión del agua, proteger la producción de alimentos y reducir el impacto de inundaciones, sequías y olas de calor sobre millones de personas.

PM / ds