Meteorólogo del Inumet advirtió que ya "es tarde para prepararnos" para la llegada del Super Niño

Un meteorólogo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que “es tarde para prepararnos” para la llegada del “Super Niño” y señaló que podría tener consecuencias más intensas que las registradas en eventos precedentes. Inundaciones, olas de calor, sequías prolongadas y tormentas severas son algunas de las manifestaciones que, según diversos estudios, se ven potenciadas por el calentamiento global.

La comunidad científica internacional observa con preocupación el incremento de la frecuencia y la severidad de los acontecimientos climáticos extremos. En este sentido, el analista sostuvo que la región atraviesa una etapa en la que los cambios en el comportamiento del clima obligan a revisar los sistemas de infraestructura, las políticas vinculadas a la gestión del agua, la producción agropecuaria y la planificación urbana.

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Para José Serra, especialista del Instituto Uruguayo de Meteorología, la discusión ya no debe centrarse únicamente en prevenir los efectos, sino también en desarrollar estrategias de adaptación que permitan reducir los impactos ambientales y sociales que puede generar un nuevo episodio de esta magnitud.

Meteorólogo del Inumet advirtió que “es tarde para prepararnos” para la llegada del “Super Niño”

“Los eventos extremos ya no representan situaciones excepcionales, sino escenarios cada vez más frecuentes, por lo que es necesario fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la planificación territorial y adaptar las obras de infraestructura para enfrentar las lluvias más intensas y períodos prolongados de calor extremo”, planteó el especialista del Inumet, José Serra.

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¿Qué es el Super Niño y por qué preocupa a los científicos?

El denominado "Super Niño" es una versión excepcionalmente intensa del fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón natural que modifica la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y altera la circulación atmosférica a escala global.

Mientras un evento convencional de El Niño provoca un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico central y oriental, un Super Niño se caracteriza por registrar anomalías térmicas considerablemente superiores al promedio, capaces de modificar de manera más profunda los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

“Super Niño”

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Los eventos catalogados como "Super Niño" son relativamente poco frecuentes. Entre los más importantes registrados por la comunidad científica figuran los ocurridos en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, todos asociados a importantes pérdidas económicas y fenómenos meteorológicos extremos en numerosos países.

PM