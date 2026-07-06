Japón difundió una imagen inédita del asteroide Torifune y su “apariencia peculiar” a través de la JAXA

La JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) difundió una imagen inédita del asteroide Torifune, durante un sobrevuelo realizado a una distancia de apenas unos 18.000 kilómetros de su superficie. A través de la fotografía se observa una apariencia peculiar, con una silueta alargada y dos lóbulos claramente diferenciados, similar a la forma de una pesa. Su complexión despertó un gran interés entre los investigadores y consideran que podría tratarse de una “estrella binaria”.

Las primeras capturas compartidas por la JAXA revelaron que no presenta una forma esférica tradicional, sino una estructura muy irregular que recuerda a dos cuerpos unidos entre sí.

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Según explicaron los responsables de la misión, dicha morfología permitirá estudiar cómo evolucionan los pequeños cuerpos rocosos del Sistema Solar y comprender mejor los procesos de formación de los asteroides cercanos a la Tierra.

Agencia de Exploración Espacial de Japón

La toma fue obtenida durante el histórico paso de la sonda espacial nipona ‘‘Hayabusa 2’ el domingo 5 de julio, cuando viajó a una velocidad cercana a los 18.000 kilómetros por hora respecto del planetoide.

Antes del encuentro, las observaciones realizadas desde telescopios terrestres ya sugerían que Torifune era un asteroide alargado de aproximadamente 450 metros de diámetro, pero las imágenes obtenidas por la sonda espacial japones ofrecen el primer registro de alta resolución de su superficie.

La JAXA señaló que las primeras imágenes compartidas por Japón corresponden únicamente a una parte de la información obtenida durante el encuentro y que el resto de los datos científicos será transmitido progresivamente a la Tierra durante las próximas semanas para su análisis.

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Qué es una “estrella binaria”, las conjeturas iniciales de la JAXA sobre el asteroide Torifune

Una estrella binaria es un sistema formado por dos estrellas que están unidas por la fuerza de gravedad. Ambas giran alrededor de un punto central común, llamado centro de masa. En el espacio, muchas estrellas forman parejas en lugar de estar solas

Torifune es un asteroide cercano a la Tierra que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol, con un semieje mayor de 1,03 unidades astronómicas (UA) y un período orbital de 1,05 años.

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Qué es el asteroide Torifune: cuándo fue descubierto y su extraña composición

Torifune, cuyo nombre oficial es (98943) Torifune, fue descubierto en 2001 y recibió su denominación en 2024 tras una campaña pública impulsada por JAXA. El nombre hace referencia a "Ame-no-Torifune", una figura de la mitología japonesa.

Los estudios realizados desde la Tierra indican que se trata de un asteroide de tipo Sq, compuesto principalmente por minerales silicáticos como olivino y piroxeno.

Sin embargo, hasta el reciente sobrevuelo de Hayabusa2 existía muy poca información sobre su aspecto real y las características de su superficie.

PM