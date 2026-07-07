La NASA y la SBA lanzaron una alianza estratégica para financiar la economía espacial estadounidense

La NASA y la Agencia de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) oficializaron la creación de la Iniciativa SBIC-NASA, una alianza estratégica diseñada para escalar de forma acelerada la economía espacial estadounidense a través de la inyección de fondos comerciales.

El memorando de entendimiento mutuo fue refrendado en la sede central de la agencia aeroespacial en Washington por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, según detalló el comunicado oficial publicado por la institución científica.

Hallazgo arqueológico: 18 nuevas tumbas en Egipto con lenguas de oro y un sarcófago

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida busca fortalecer la cadena de suministros y aumentar sustancialmente las inversiones en los fabricantes locales de componentes industriales, considerados esenciales para asegurar una permanencia humana sostenible en la Luna y, posteriormente, en el planeta Marte.

Bajo este esquema normativo, la flamante Oficina de Capital Estratégico de la NASA se encargará de delinear las prioridades tecnológicas de la industria aeroespacial y de conectar de forma directa a las pequeñas empresas con las oportunidades de financiamiento global.

Por su parte, el programa de la SBA aportará un mecanismo de apalancamiento financiero que complementará el capital privado recaudado por fondos de inversión, con el objetivo de mejorar los rendimientos a nivel de fondos y potenciar la capacidad técnica de los proveedores.

Una ventana al pasado: descubrieron una espectacular ciudad bizantina intacta bajo el desierto de Egipto

Las pautas de la iniciativa establecen que la SBA se ocupará de atraer y otorgar licencias a fondos de inversión privada regulados que se comprometan formalmente a destinar, como mínimo, el 60% de su capital disponible a las áreas críticas designadas por los especialistas de la NASA.

Entre los focos tecnológicos prioritarios definidos en el documento técnico se destacan los sistemas de energía nuclear y propulsión avanzada, el software especializado de aviónica, las telecomunicaciones espaciales, la infraestructura para entornos inhóspitos y el desarrollo biomédico de soporte vital.

Un sismo en el pasaje Drake hizo temblar las costas de Ushuaia

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades reflejadas en el reporte, la iniciativa responde de manera directa a los objetivos de la Política Espacial Nacional impulsada por la administración de la Casa Blanca, orientada a resguardar el liderazgo tecnológico del país.

El titular de la NASA, Jared Isaacman, enfatizó que la base industrial estadounidense necesita operar a la velocidad que exige la nueva carrera espacial, justificando de este modo la articulación con el sector corporativo para garantizar el éxito de las operaciones en la frontera exterior.