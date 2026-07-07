Un fuerte sismo de 5,9 grados de magnitud en la escala Richter sacudió en la noche del lunes las aguas del peligroso Pasaje Drake, que separa el continente americano de la Península Antártica.

El movimiento fue a las 22.26, con epicentro a 303 kilómetros de Ushuaia, a 10 kilómetros de profundidad. En la ciudad solo se sintieron leves temblores durante dos segundos. No hubo víctimas ni daños materiales. Las autoridades descartan que haya riesgo de olas gigantes o tsunami.

El pasaje Drake, entre el continente americano y la Antártida, es uno de los más peligrosos del mundo para la navegación.

Fue casi en el mismo punto que tembló con un sismo de 7,4 puntos en mayo de 2025. Aquella vez, el fenómeno generó daños y alertas de tsunami en la región de Magallanes, en el sur de Chile.

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Sin daños en Tierra del Fuego

La Municipalidad de Ushuaia aseguró que no hubo ningún peligro para la ciudad. Lo msimo corroboró la Dirección de Defensa Civil de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Sin embargo, el movimiento se sintió en los barrios costeros de Ushuaia. Habitantes relataron que percibieron una breve vibración de unos dos segundos, particularmente en las inmediaciones de la avenida Hipólito Yrigoyen, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC - CONICET) y la rotonda de las Banderas, todo en las inmediaciones del aeropuerto Malvinas Argentinas. .

Desde Defensa Civil destacaron que se mantiene un seguimiento permanente de la situación, junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG), encargada de aportar información técnica sobre la actividad sísmica en la región y evaluar cualquier eventualidad.