Para Gustavo Melella, la intervención al puerto de Ushuaia "no tiene explicación legal"

Luego de la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno Nacional, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se pronunció sobre la medida del Ejecutivo y apuntó a una posible "cuestión geopolítica" vinculada a la cercanía de Argentina con Estados Unidos.

"Todo es sospechoso y genera más dudas. Sobre todo en este contexto donde se ha dado un desencadenamiento de hechos donde se vincula tanto al gobierno de Estados Unidos con nuestro Gobierno Nacional y en este toma y da por algunas cuestiones", expresó el funcionario en declaraciones compartidas a través de su cuenta de X.

Melella insistió en que lo que está ocurriendo "no deja de ser sospechoso" y profundizó: "Entendiendo que la intervención es ilegal, es irracional, no tiene ningún tipo de fundamento ni de sentido, porque esa es la verdad. A partir de ahí uno dice bueno, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de esto?".

"Podrá ser algún negociado que uno quiera o realmente tiene que ver con una cuestión geopolítica porque Argentina se ha ligado muy fuertemente a Estados Unidos y ha dado paso de entrega de soberanía. La verdad es que queda un manto de sospecha en este sentido fuerte, fuerte de duda, de sospecha", amplió.

El gobernador destacó que Tierra del Fuego "tiene un lugar estratégico que valora el mundo entero menos nosotros los argentinos" y agregó: "Siempre reconozco que la presencia británica en el Atlántico Sur en Malvinas no es por una cuestión de que ellos entiendan de soberanía o cariño por la tierra; es una cuestión geopolítica".

Melella insistió en que la intervención del Gobierno en el puerto de Ushuaia puede estar ligada a una cuestión geopolítica ya que "es el Atlántico Sur, son los recursos naturales, es la puerta de ingreso a la Antártida y es la próxima gran discusión mundial que se viene".

"Es posible y es real para mí que Estados Unidos tenga una mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur. Como no encuentro una explicación razonable, una cuestión legal, en la intervención del puerto, la verdad es que se abre un abanico de sospechas muy grande", concluyó.

Las declaraciones del gobernador fueguino se realizan a casi una semana después de que el gobierno anunciara la intervención del puerto local y dos días después de que un avión militar de Estados Unidos aterrizara en el aeropuerto Malvinas Argentinas sin anuncios oficiales.

Fue durante este fin de semana cuando un misterio del Boeing militar C-40 Clipper de Estados Unidos aterrizó en Tierra del Fuego. Si bien en un primer momento no hubo una explicación oficial, luego se indicó que se trataba de una misión clave de legisladores estadounidenses del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Fue la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires la cual rompió el silencio y emitió un comunicado en el que se explicó que los congresistas viajaron a la Patagonia para llevar adelante una agenda técnica que incluyó el procesamiento de minerales críticos, la gestión de residuos mineros y la investigación en salud pública.

La llegada de la delegación se produjo apenas tres días después de que el Gobierno nacional interviniera el puerto de Ushuaia, un movimiento que la oposición leyó como el primer paso para entregarle el control estratégico de la zona a Estados Unidos.

Desde el Gobierno provincial, la reacción fue de absoluta desconfianza. El secretario jurídico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, advirtió que la visita generó "mucha inseguridad" debido a que no existió ninguna comunicación previa con las autoridades locales.

