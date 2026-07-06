Cierran el aeropuerto de Catania por la erupción del volcán Etna: hay más de 130 vuelos afectados

La erupción del volcán Etna registrada durante la noche del domingo y la madrugada del lunes generó una enorme columna de ceniza que redujo sensiblemente la visibilidad y obligó a las autoridades aeronáuticas del Aeropuerto Internacional Fontanarossa de Catania a cancelar más de 130 vuelos y alrededor de 50 vuelos fueron redireccionados a otras terminales locales.

La Compañía del Aeropuerto de Catania (SAC) empresa gestora del aeropuerto, confirmó a través de un comunicado que todas las llegadas fueron canceladas y las salidas permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.

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Con una altura superior a los 3.300 metros, el imponente volcán domina la costa oriental de Sicilia y es considerado el más activo y alto de Europa. La reanudación de los vuelos dependerá de la disminución de la emisión de ceniza y de las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

La columna de cenizas del volcán Etna alcanzó los 1,5 kilómetros de altura

Desde el INGV precisaron que la nueva emisión de ceniza se inició a partir de una fisura ubicada en la zona de la cumbre del Etna, generando una columna que alcanzó aproximadamente los 1,5 kilómetros de altura antes de desplazarse hacia el sur impulsada por el viento.

el Departamento de Protección Civil de Italia mantuvo el nivel de alerta volcánica en color amarillo, establecido desde finales de junio tras detectar un incremento sostenido del tremor volcánico y otros indicadores de actividad interna del volcán Etna.

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Erupción del volcán Etna

Las partículas volcánicas representan un riesgo significativo para la aviación, ya que pueden afectar los motores de los aviones, disminuir la visibilidad y comprometer los sistemas de navegación.

El Etna, uno de los volcanes más vigilados del mundo

La actividad eruptiva del volcán Etna es constante y presenta distintos niveles de intensidad a lo largo del año. Aunque muchas de sus erupciones no representan un riesgo directo para la población, la emisión de ceniza suele afectar periódicamente el funcionamiento del aeropuerto de Catania, una infraestructura clave para el turismo y la economía de la isla.

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Erupción del volcán Etna

Gracias a una extensa red de monitoreo científico, las autoridades italianas pueden detectar variaciones en la actividad volcánica con suficiente antelación para adoptar medidas preventivas y minimizar los riesgos para residentes y viajeros.

PM/MSS