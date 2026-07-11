Los reclamos de los gobernadores sacan al Gobierno de la euforia posterior al Tedeum

Concluido el Tedeum en la Catedral Metropolitana con motivo de un nuevo aniversario de la independencia nacional, el Gobierno tiene un desafío mayúsculo. Para avanzar en su ambiciosa agenda legislativa, como la Reforma Electoral o Zonas Frías, debe contar con la voluntad de un conjunto de gobernadores que están ansiosos por recibir fondos en un contexto económico más que delicado. La Casa Rosada ya tomó nota de los reclamos y prepara respuestas.

El primer núcleo que muchos mandatarios provinciales están colocando en la mesa de discusión con representantes de Nación es el estado de las rutas nacionales. En cada encuentro que disponen, sobre todo con el jefe de Gabinete Diego Santilli, reflejan que las rutas no cuentan con mantenimiento y los riesgos de accidentes viales se multiplicaron desde que La Libertad Avanza tomó el Poder Ejecutivo.

El gremio que nuclea a los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad denunció el estado de situación de los trayectos desde el minuto uno de la era Javier Milei. Graciela Aleña, la secretaria general del sindicato, aseveró que hubo un ajuste “brutal” en el área. “Quedaron pocos compañeros para trabajar y no están los fondos necesarios para hacer mantenimiento; algunos baches se están tapando con tierra”, lamentó la referente sindical que además forma parte del consejo directivo de la CGT.

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Maximiliano Pullaro, jefe del ejecutivo de Santa Fe, integra el grupo de gobernadores que piden soluciones en este plano ante el crecimiento de muertes fatales. Fue una preocupación que le trasladó a Santilli el pasado miércoles, cuando lo pudo ver en el despacho que “El Colo” tiene en Balcarce 50. Otros dirigentes comparten el diagnóstico de su par radical y, bronca mediante, le relataron a PERFIL que hasta el momento Nación no acusó recibo. “No hicieron nada con las rutas”, dicen en el entorno de un jefe provincial del norte. Es una frase que se repite cerca de un gobernador de uno de los grandes centros urbanos, que también exige “replicas” con celeridad antes de hablar de apoyos parlamentarios.

Ante este cuadro de situación, en el oficialismo prometen que el vínculo con los gobernadores no sufrirá inconvenientes. De hecho, señalaron que con la provincia de Santa Fe se firmará en las próximas semanas un convenio para transferirle, por un plazo de 20 años, la administración de una ruta que la propia provincia había solicitado (la A2012 que circunvala el Gran Rosario). Es un modelo que prevén replicar ante las solicitudes de otras gestiones locales en torno a la problemática.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó este esquema de transferencias a principios de este año. Una decisión del titular de Hacienda basada en el cuidado de las cuentas públicas y para que Nación no realice erogaciones que considera innecesarias. De este modo, en abril pasado, Milei firmó un decreto para que Santa Fe gestione, mantenga y concesione tramos de rutas nacionales, como la A012. Sin embargo, no habilitó formalmente a la provincia a ejecutar las tareas de mantenimiento. Ahora, todo indica que para conseguir respaldos de proyectos, el panorama se va a modificar.

Un dato de este tipo de convenios motorizados por la administración libertaria. En Casa Rosada dicen que son compatibles con el modelo que pregona el jefe de Estado, según el cual la inversión en infraestructura debe provenir del sector privado. “Una vez realizada la transferencia, la provincia avanzará con un esquema de participación privada; no será una obra financiada por Santa Fe”, precisaron.

Otro tema que preocupa a los gobernadores es la deuda en torno a cajas previsionales que mantiene Nación. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa son algunos de los distritos que hace tiempo que piden una respuesta.

Esta semana, la gestión que comanda Sergio Ziliotto fue noticia: aseguró que Nación no cumplió durante junio con el envío de los $5.000 millones comprometidos en el acuerdo homologado por la Corte Suprema de Justicia. La provincia fue a la Justicia para pedir que el Estado nacional pague las deudas privisionales y obtuvo sentencia favorable por el máximo tribunal de Justicia a fines de 2025.

El convenio suscripto entre las partes establece un pago inicial de $2.500 millones y luego 12 cuotas mensuales de $5.000 millones, a partir de enero de 2026, para comenzar a cancelar la deuda previsional que la ANSES. Otros distritos siguen de cerca este caso para imitarlo.

En el medio de estos tironeos, aparecen mandatarios que están preocupados por el escenario económico. Martín Llaryora es uno de ellos. El pasado miércoles, el gobernador de Córdoba no solo pegó el faltazo a la foto que diagramó el Presidente en la Casa Histórica: también, desplegó una serie de cuestionamientos a la política económica libertaria.

El dirigente del Partido Justicialista expresó que “es muy difícil llegar a fin de mes” y que el “parate de la economía da pena”. Y le pidió al Gobierno nacional que apriete “el encendido de la economía doméstica” para evitar el cierre de empresas con despidos. Todo un síntoma de lo que se vive en el interior.

Lemoine defendió al Presidente y criticó a García Cuerva

En momentos en los que el Gobierno cuida al máximo su vínculo con la Iglesia, la diputada nacional Lilia Lemoine salió a criticar a la Iglesia. La maquilladora presidencial cuestionó con dureza al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por la homilía que pronunció durante el tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana.

Fuentes libertarias expresaron que este mensaje de la legisladora es producto de sus diferencias con Javier Milei. Por eso, despotricó en la red social X contra el arzobispo. “Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío”, expuso.

La diputada, la única integrante de La Libertad Avanza que cuestionó al representante eclesiástico, profundizó luego sus cuestionamientos al afirmar: “No recuerdo sermones tan desmotivantes y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos. La primera vez dije: ‘Bueno, tuvo un mal día’. La segunda: ‘Ok, es peronista, entiendo su frustración’. Ahora ya no hay excusa. No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia”.

Las declaraciones de Lemoine se producen después de que García Cuerva volviera a pronunciar un discurso con fuertes referencias a la realidad social y política del país. El arzobispo, que en distintas oportunidades negó tener identificación partidaria y sostuvo que su tarea consiste en tender puentes y acompañar a los sectores más vulnerables, evitó mencionar a dirigentes en particular durante su homilía.