Incendio en un edificio de Caballito: hay 19 personas afectadas y continúa el operativo de los Bomberos

Un incendio se registró durante la madrugada de este viernes en un edificio del barrio porteño de Caballito y dejó al menos 19 personas afectadas, mientras que nueve debieron ser trasladadas a un hospital por inhalación de humo. El operativo de los Bomberos de la Ciudad y del SAME continuaba en el lugar para controlar la situación y asistir a los vecinos.

El foco ígneo se inició cerca de las 4 de la mañana en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio de diez pisos, situado sobre la calle Rosario al 160.

Como consecuencia del incendio, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a 19 personas que presentaban síntomas compatibles con inhalación de humo. De ese total, nueve fueron derivadas a un centro de salud para una evaluación y tratamiento.

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Efectivos de Bomberos de la Ciudad desplegaron un importante operativo para extinguir las llamas, evitar su propagación y garantizar la evacuación de los ocupantes del edificio.

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas que originaron el incendio y se aguarda el resultado de las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego. El operativo continúa.

Entre los testimonios de quienes vivieron el incendio desde el interior del edificio se encuentra el del portero, Óscar, quien relató cómo se desarrollaron los primeros minutos de la emergencia. “Me desperté y escuchaba ruido, gritos. Pensé que se estaban peleando. Mi hija me avisó que había un incendio. Cuando abrí la puerta estaba el pasillo lleno de humo”, contó.

El encargado explicó que, junto a su hija y su nieto de siete años, decidió subir hasta la terraza para escapar del humo y desde allí lograron pasar al edificio lindero. “Fue la única manera de salir”, señaló.

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Otra vecina, que vive en el noveno piso, aseguró que nunca llegó a ver las llamas. “No vimos fuego, solo humo”, afirmó, y explicó que advirtió la situación al escuchar la llegada de los camiones de Bomberos.

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades investigan las causas que originaron el incendio. De manera preliminar, una de las hipótesis apunta a un posible desperfecto en una estufa eléctrica, aunque las pericias serán las que determinen el origen del fuego.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2025 los Bomberos de la Ciudad intervinieron en 7.364 incendios. De ese total, 4.428 correspondieron a incendios estructurales, 910 a vehículos y 2.026 a incendios registrados en la vía pública. Estos datos reflejan la magnitud de las intervenciones que realiza el cuerpo de Bomberos ante este tipo de emergencias.

CS/ff