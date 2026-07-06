Escándalo: Mbappé destrozó a una senadora paraguaya tras sufrir un feroz ataque racista

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en una fuerte polémica política y deportiva luego de que la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicara mensajes racistas contra Kylian Mbappé. El capitán francés respondió con un duro descargo en redes sociales, donde calificó a la legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico como una mujer "despreciable" e "indigna de su cargo", la acusó de propagar odio y racismo, y reivindicó el honor del pueblo paraguayo y de la selección albirroja.

El cruce comenzó después del partido disputado en Filadelfia, donde Francia venció 1-0 a Paraguay con un gol de penal de Mbappé y avanzó a los cuartos de final. El encuentro terminó con tensión dentro del campo: tras el pitazo final, el delantero del Real Madrid tuvo un intercambio con el arquero paraguayo Orlando Gill, a quien no le dio la mano cuando se acercó a saludarlo. Gill reaccionó arrojándole la pelota por la espalda.

Venganza insólita: el pelotazo del arquero paraguayo a Mbappe tras ser eliminado en el Mundial

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este cruce enfureció a Amarilla, quien ejerce como senadora desde 2023. A través de su cuenta de X, la parlamentaria arremetió: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Más tarde, al compartir otra publicación, la funcionaria volvió a atacar al jugador con expresiones racistas: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado ¡y no pasa nada!!!”, para luego lamentar que los jugadores de la selección paraguaya no le hubieran dado "una bofetada de mano abierta".

Conocido mundialmente por su firme postura contra la discriminación, Mbappé utilizó sus canales oficiales para responder de manera directa al ataque institucional. “Madame Celeste Amarilla: Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, disparó, separando el odio de la dirigente del esfuerzo histórico del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que venía de eliminar a Alemania.

En el mismo mensaje, el capitán francés sostuvo que los dichos de Amarilla terminaron opacando la campaña de la selección paraguaya: “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio”, sentenció.

Un futbolista con fuerte compromiso político

Hijo de padre camerunés y madre argelina, Mbappé ha consolidado un perfil de alta exposición política en defensa de los derechos ciudadanos. En distintas oportunidades se pronunció contra el racismo y también contra el avance de la extrema derecha en Francia.

Mbappé posó para Vanity Fair con looks urbanos, joyas de lujo y una estética cinematográfica

Recientemente, en una entrevista previa al Mundial para la revista Vanity Fair, el astro francés había vuelto a alzar la voz contra el ascenso de la ultraderecha en su país y reafirmó el rol social de los deportistas: “Podés ser una estrella internacional, pero, por encima de todo eso, sos un ciudadano”.

La polémica se produjo, además, después de una actuación paraguaya que había generado reconocimiento incluso tras la derrota. Francia, vigente subcampeona mundial, sufrió para avanzar y necesitó de su máxima figura para quebrar la resistencia sudamericana. Antes del partido, el propio Mbappé había mostrado respeto por la Albirroja, a la que definió como “un rival que hay que tomar en serio” tras haber eliminado a Alemania.

GD/ML