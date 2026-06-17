Ácido, secuestro y gloria: la increíble historia del autor del primer gol de Congo en un Mundial

A los 45 minutos del primer tiempo, Yoane Wissa saltó más alto que todos en el área portuguesa y metió un cabezazo que hizo historia. El delantero de la República Democrática del Congo marcó el 1-1 ante Portugal, uno de los candidatos al título en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y convirtió el primer gol de su país en una Copa del Mundo. Apenas cinco años atrás, una mujer le arrojó ácido en el rostro, estuvo a punto de perder la vista y debió impedir el secuestro de su hija recién nacida.

Desde su única participación mundialista, en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, el país africano jamás había logrado convertir un gol en una Copa del Mundo. Pasaron 52 años y tres días hasta que este miércoles 17 apareció Wissa y rompió una de las sequías más largas registradas en la historia de los Mundiales. Solo Bolivia tardó más tiempo en conseguir su primera anotación mundialista.

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Cuando la pelota entró, los jugadores congoleños salieron disparados hacia el córner y se abrazaron sabiendo que acababan de escribir una página que quedará para siempre en los libros del fútbol de su país.

Pero la historia de Wissa va mucho más allá del gol ante Portugal. El 2 de julio de 2021, cuando era una de las figuras del Lorient y negociaba su pase al Brentford de Inglaterra, fue víctima de un brutal ataque en su propia casa. Una mujer se presentó en su hogar fingiendo ser una fanática que buscaba un autógrafo para su hijo. Yoane Wissa accedió amablemente, pero la mujer regresó durante la madrugada, ingresó a la vivienda y le arrojó un líquido corrosivo en el rostro.

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La agresora, atrapada en un brote psiquiátrico en el que aseguraba "oír voces", intentó secuestrar a la hija recién nacida del jugador para sostener un embarazo falso. Pese al dolor y la ceguera temporal, Wissa logró defender a su bebé e impedir el rapto. La mujer fue detenida horas después y posteriormente condenada a 18 años de prisión.

Las quemaduras y las lesiones oculares obligaron a los médicos a realizar varias intervenciones de urgencia. Aunque durante semanas existió incertidumbre sobre su recuperación, Wissa logró conservar la visión y, con el tiempo, volvió a entrenar y competir al máximo nivel.

La resiliencia guio cada paso de su carrera a partir de ese instante. El pase al Brentford se concretó, brilló en Inglaterra y, en septiembre de 2025, las "Urracas" de Newcastle desembolsaron la impactante cifra de 55 millones de euros por su ficha.

Hoy, convertido en la gran referencia ofensiva de su selección, Wissa se paró frente a frente con Cristiano Ronaldo en el Mundial. Y cuando Portugal parecía tener el partido bajo control gracias al gol de João Neves, apareció él. A los 45 minutos, ganó en el área tras un córner y metió un cabezazo que venció al arquero portugués para sellar el empate.