Un equipo de científicos logró un hito histórico para la biología marina al filmar por primera vez en vivo y en su hábitat natural a un pez binocular (conocido en inglés como barreleye fish). El hallazgo se produjo a miles de metros de profundidad en las oscuras aguas del océano Atlántico, un escenario que hasta ahora había mantenido ocultos los secretos de esta fascinante criatura.

La expedición robótica submarina registró imágenes de alta definición que dejaron atónitos a los investigadores, quienes describieron el encuentro como extremadamente raro y afortunado. Según los reportes publicados por portales de divulgación científica, la criatura pertenece a la especie Winteria telescopa y fue avistada en una zona donde la luz solar es inexistente.

El animal captado destaca por una fisonomía que desafía la imaginación, caracterizada por una cúpula transparente en su cabeza y unos extraños órganos visuales verdes de forma tubular que miran hacia arriba. Históricamente, los pocos ejemplares estudiados habían llegado muertos y destrozados a la superficie debido a las redes de arrastre y al violento cambio de presión hidrostática.

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¿Cómo se logró el histórico descubrimiento del pez binocular bajo el mar?

El descubrimiento se concretó gracias a un vehículo operado de forma remota (ROV). Este robot sumergible exploraba el lecho marino cuando sus potentes luces LED enfocaron la silueta del pez flotando casi inmóvil en la inmensidad de la zona de penumbra oceánica.

El pez binocular destaca por una fisonomía que desafía la imaginación, caracterizada por una cúpula transparente en su cabeza y unos extraños órganos visuales verdes de forma tubular que miran hacia arriba.

El ejemplar permaneció frente a las cámaras durante varios minutos, permitiendo documentar su comportamiento natatorio antes de perderse de vista. Según señalaron los expertos dedicados a la conservación oceánica, estos peces habitan en profundidades que oscilan entre los 600 y los 1000 metros, donde la presión es aplastante.

Las imágenes in situ aportan datos valiosos para la comunidad científica global. Las misiones previas solo habían recolectado restos desfigurados de la especie, lo que impidió durante décadas comprender cómo interactuaban realmente con su entorno marino.

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Características biológicas y anatomía de una especie única

La característica más impactante de este pez binocular es su sistema visual, compuesto por grandes esferas verdes brillantes situadas dentro de un cráneo translúcido y lleno de líquido. Aunque los dos orificios de la parte frontal del rostro simulan ser sus ojos, en realidad son sus órganos olfativos, similares a las fosas nasales humanas.

Esas estructuras oculares tubulares están diseñadas específicamente para captar la más mínima silueta que pase por encima de ellos, recortada contra la tenue luz de la superficie. Los biólogos determinaron que el color verde de sus lentes funciona como un filtro biológico natural, ayudándole a ignorar la bioluminiscencia común del entorno para concentrarse en sus presas.

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Su cuerpo presenta una tonalidad oscura y escamas delicadas que le permiten camuflarse de forma eficiente ante los depredadores que acechan en las profundidades del Atlántico. Su técnica de caza consiste en permanecer suspendido de forma horizontal para sorprender a pequeños crustáceos y medusas que flotan a la deriva en la columna de agua.

La cúpula transparente de su cabeza, que protege los ojos de los filamentos punzantes de las medusas, suele destruirse por completo cuando los pescadores los suben en redes convencionales. Es por esta fragilidad extrema que las imágenes logradas por el ROV representan una verdadera joya para la ciencia moderna.

JSM / ds