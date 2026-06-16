Una extensa zona del océano Atlántico Norte, ubicada entre Groenlandia e Islandia, exhibe temperaturas superficiales en continuo descenso y se posiciona a contramano de los patrones climáticos globales. Este fenómeno podría reconfigurar por completo el equilibrio meteorológico en Europa.

Este llamativo enclave registra temperaturas hasta 1°C inferiores respecto a las proyecciones climáticas desarrolladas en los últimos años. La "mancha fría" no persiste de manera subterránea, sino que se viene acentuando con el paso del tiempo.

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La historia de esta anomalía comenzó hace muchos años, cuando los primeros registros de la temperatura oceánica detectaron un comportamiento inusual al sur de Groenlandia. Durante su descubrimiento, numerosos laboratorios y universidades internacionales estudiaron este fenómeno.

Con los años, la persistencia de este enfriamiento llevó a los especialistas a bautizar este sector como el "Agujero del calentamiento", debido a que representa uno de los pocos puntos del planeta que resiste el incremento de la temperatura global.

Dichos estudios apuntan a una alteración de la Circulació Meridional del Retorno del Atlántico (AMOC). Este monumental sistema de aguas oceánicas se encarga de movilizar el agua cálida desde las zonas tropicales hacia las latitudes más altas del hemisferio norte.

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Conforme detallan los expertos, una vez que esa agua se enfría en el norte y gana mayor densidad, desciende hacia los fondos marinos y emprende el regreso hacia el ecuador. Al verse disminuido el flujo de la corriente, el sistema transporta mucho menos calor hacia la región septentrional, lo que priva a la zona sur de Groenlandia de su fuente habitual de energía.

El impacto del deshielo de Groenlandia

Otro de los componentes críticos que alimenta la inestabilidad de la región es el deshielo acelerado de la capa de Groenlandia, que vuelca anualmente millones de toneladas de agua dulce directamente al océano.

La introducción masiva de agua dulce modifica los niveles de sanidad y densidad de la superficie marina, lo que bloquea el proceso natural de hundimiento que nutre la circulación marina de la OMC. Está alteración deriva en inviernos mucho más crudos y secos en el noroeste de Europa.

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Asimismo, las agencias oficiales señalan que la falta de emisión calórica en el Atlántico Norte repercutirá negativamente sobre el régimen de precipitaciones en el sur europeo y profundizará las sequías estacionales. Los científicos insisten en que el comportamiento es un reflejo directo de una crisis estructural en las corrientes marinas profundas.

El fenómeno expone que los impactos del cambio climático no se distribuyen de manera lineal ni uniforme en todo el globo. Lo cierto es que este monitoreo del agujero resultará vital para comprender y predecir las transformaciones ambientales que moldearán la vida europea en los próximos años.