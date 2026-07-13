Hebe Casado insiste: ahora compartió un posteo de Javier Negre sobre el origen de los jugadores de la selección de Francia

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a encender la polémica este lunes al ratificar en sus redes sociales sus cuestionamientos sobre el origen de los futbolistas de la selección de Francia. La funcionaria mendocina utilizó su perfil en la red social X para republicar un mensaje de Javier Negre, el director y dueño de "La Derecha Diario", insiste en que el equipo galo podría ser considerado "una selección africana por el origen de sus jugadores o de sus progenitores", redoblando la apuesta en medio de un fuerte conflicto institucional.

La nueva provocación de Casado se produce apenas un día después de que la Embajada de Francia en Argentina la declarara "persona no grata". El conflicto escaló de manera inmediata debido a la investidura de la dirigente, generando una profunda tensión diplomática y jurídica entre la representación europea en el país y el gobierno de la provincia cuyana, que ahora busca despegarse del impacto internacional de sus declaraciones.

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El posteo en X y la justificación de la vicegobernadora

A pesar del enérgico repudio de la diplomacia francesa, la mandataria provincial decidió no retroceder y buscó naturalizar su postura en las redes. "No es racismo ni humor negro. Es un hecho objetivo", señalaba de forma tajante el posteo Javier Negre, que Casado decidió replicar en su cuenta personal para justificarse ante las críticas. Esta acción no solo ratifica su postura inicial, sino que profundiza el malestar con la delegación francesa, la que ya había manifestado formalmente su rechazo a este tipo de expresiones por considerarlas discriminatorias y agraviantes para con la identidad de sus ciudadanos y deportistas.

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Por otra parte, en una entrevista para el programa Opinión de LV10, Casado realizó declaraciones sobre su comentario en la red social en el que tildó de africano al seleccionado francés tras el triunfo ante Paraguay y volvió a negar el racismo en su comentario y se refirió a quienes tomaron sus palabras como ofensivas:.

“La verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior“ y agregó: “Los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto“. Además, insistió en que no modificará su postura: “Los que tienen que recular son los que creen que ser africano es un insulto. Yo no lo estoy haciendo. Yo los pongo en valor“.

Además, definió como "wokismo" la actitud de quienes la cuestionan responsabilizándolos de provocar las consecuencias políticas en países en Europa: “El wokismo tiene un grado de resentimiento total y no tiene humor“, afirmó.

LT