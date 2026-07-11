El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico (APYMEP), Jorge Metri, advirtió que por la apertura indiscriminada de importaciones están ingresando bolsas de plástico desde China.

“Lo que nos están preocupando más que nada, un colega me llamó y me dice ´si podés decilo´ pero están empezando a traer bolsas de China, que eso no había pasado ni en la época de Menem”, agregó en declaraciones al canal de streaming “Ahora Play”.

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“Bolsas de China”

“Todo lo que tiene que ver con la importación es bueno para equilibrar las cosas, pero tiene que haber un control”, alertó Metri.

Y luego completó: “Porque si vos dejás entrar cualquier cosa, sin la pequeña protección para el productor argentino, entonces sí fundís toda la industria argentina”.

Además recordó que “en un momento dado dijo que la modernización laboral es necesaria pero no suficiente, si no viene atrás de la reforma laboral, una reforma impositiva”.

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“Para que no fundan a toda la industria”

El empresario expresó que “no solamente por los impuestos que pueda bajar la nación” sino que se refirió también a las tasas municipales y “provinciales”.

“Un pequeño control para ver a qué precio entran para que no fundan a toda la industria”, concluyó Metri.