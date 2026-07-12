Monotributo y recategorización de oficio: ¿Qué resolvió ARCA sobre los contribuyentes que apelaron?

El universo de los trabajadores independientes sumó un nuevo capítulo de tensión con el fisco. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los resultados definitivos del masivo procedimiento de recategorización de oficio que llevó adelante y que afectó a más de 220.000 monotributistas en todo el país. Tras semanas de fuertes cruces y reclamos por parte de los afectados, el ente recaudador clarificó los pasos a seguir para quienes decidieron oponerse formalmente al trámite.

La medida, dispuesta bajo la conducción de Andrés Vásquez, colocó la lupa sobre aquellos contribuyentes cuyos registros sistémicos de facturación no coincidían con los parámetros de su categoría actual, forzándolos a encuadrarse en escalas más altas y a abonar la diferencia retroactiva correspondiente.

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La polémica por las transferencias y el freno para 24.000 apelantes

El núcleo del conflicto y las quejas que se multiplicaron en las últimas semanas radicaron en los criterios de fiscalización automatizada de ARCA. Diversos contribuyentes denunciaron que el algoritmo del organismo no discriminaba entre ingresos genuinos por actividad comercial y transacciones netamente personales, como préstamos familiares, transferencias entre cuentas del mismo titular o la división de gastos cotidianos.

Ante la escalada del malestar, desde el Gobierno salieron a desmentir este punto a través de la Oficina de Respuesta Oficial, aclarando que la fiscalización se enfoca de manera estricta en operaciones comerciales cobradas mediante tarjetas de crédito, débito o códigos QR, y no en transferencias comunes. No obstante, reconocidos tributaristas como César Litvin advirtieron que ante el fisco cualquier ingreso en cuenta presume ganancia, obligando al monotributista a ser sumamente prolijo con sus movimientos bancarios y de billeteras virtuales.

Tras semanas de fuertes cruces y reclamos por parte de los afectados, el ente recaudador clarificó los pasos a seguir para quienes decidieron oponerse formalmente al trámite

Como válvula de escape a la polémica, ARCA habilitó una opción para manifestar la disconformidad que estuvo disponible hasta el 16 de marzo. En total, unos 24.000 contribuyentes hicieron uso de este recurso legal. Para este grupo, el organismo dispuso una solución temporal: el procedimiento de aumento de categoría quedó oficialmente en suspenso y supeditado a una nueva fiscalización pormenorizada, donde el contribuyente tendrá la oportunidad de presentar su descargo y demostrar que los fondos cuestionados no corresponden a su facturación laboral.

Cuenta regresiva para el trámite obligatorio de agosto

Más allá de los controles de oficio, ARCA recordó que este tipo de mediciones no son excepcionales, sino que forman parte de la rutina obligatoria semestral que evalúa la actividad de los últimos 12 meses. En este sentido, ya comenzó la cuenta regresiva para la segunda recategorización anual, cuyo vencimiento definitivo está fijado para el próximo 5 de agosto de 2026.

Para cumplir correctamente con este trámite, los monotributistas deberán auditar su desempeño del período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026. A fin de determinar si deben mantener su escala, subir o bajar, el organismo exige la revisión minuciosa de cuatro variables fundamentales que definen el encuadre fiscal de cada trabajador.

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El primer parámetro indispensable son los ingresos brutos acumulados, que representan la facturación total en el último año de actividad. A este se suma la energía eléctrica consumida, calculada en base a los kilovatios utilizados en el establecimiento. Como tercera medida se evalúan los alquileres devengados, que corresponden a los montos abonados por la locación de los espacios de trabajo, y finalmente se controla la superficie afectada, determinada por los metros cuadrados destinados al desarrollo de la actividad económica.

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