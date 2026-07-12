Los nuevos caballeros de la angustia

A eso de las 4 de la tarde del sábado empezó a llegar una cadena en forma de meme. Era una suerte de invitación a un cumpleaños de niños. Pero decía: "Te invito a mi tercer infarto. Argentina-Suiza 22hs".

Y fue así. Estos caballeros de la angustia están coqueteando con el infarto todos los mata/mata. No dan respiro. Pero la alegría que dan vale el sufrimiento.

Ya se sabía que el rival de la semifinal será Inglaterra. Y “el que no salta es un inglés” dominó la escena en Kansas. Ya se palpitaba lo que podía pasar. Faltaba Suiza y el probable tercer infarto pero no importaba. Ya había otro rival en la mira.

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Argentina está entre los 4 mejores del mundo otra vez. No es normal. No hay que darlo por sentado. Hay que disfrutarlo. Chapear y que sigan sufriendo todos por ver allá arriba a la Selección Argentina. Y porque pasan los partidos y no pueden bajarla.

El partido de la Selección no fue bueno. Messi no estuvo bien. Estaban cansados. Se miró demasiado. Hacía falta frescura y se veía que Suiza con poco y nada podía empatarlo. Y fue así porque ya no había piernas.

La sensación es que los cambios debían llegar antes claramente. Porque el equipo no reaccionaba y no podía descargar. El empate fue un golpe pero la verdad es que se veía venir. Después llegaron los cambios. Aumentaron las palpitaciones. Dibu salió un par de veces a cortar y el equipo, ya con uno más, empezó a buscar y buscar.

Messi, luego del triunfo ante Suiza: "Este equipo nunca deja de creer"

No apareció Messi. Pero marcaron Julián y Lautaro. Es una buena noticia. Muy buena. En Inglaterra están más que preocupados por eso también. Porque los dos goleadores la metieron.

Las semis serán tremendas. Para Argentina jugar frente a Inglaterra es muy fuerte. Para ellos no tanto. Mejor. Estos desquiciados llamados caballeros de la angustia sacarán otra fuerza extra porque es una semifinal y porque el rival es el que es. Por los pibes de Malvinas y por Diego. Por ellos y por todos. Argentina está otra vez entre los 4 mejores. Disfrutemos.