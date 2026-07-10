Doble terremoto en Venezuela: 4.118 muertos y 16.740 heridos

La cifra de muertos por el doble sismo que golpeó Venezuela hace dos semanas superó la cifra de 4 mil mientras que la cantidad de heridos se mantuvo en casi 17 mil, de acuerdo al parte oficial que el gobierno difundió este viernes. Los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio afectaron especialmente al estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios se derrumbaron.

Según el nuevo informe difundido en Telegram por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, el doble sismo dejó al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos.

Personas fallecidas durante los terremotos de Venezuela

En La Guaira, definida como la zona cero del desastre, los damnificados por los terremotos debieron instalarse en canchas, estadios, plazas y veredas, donde voluntarios les brindan atención médica y les proveen alimentos.

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Rescatistas argentinos trabajan entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela: buscan a decenas de personas desaparecidas

El gobierno afirma que hay 17.907 personas sin vivienda por los destrozos. Más de 800 edificaciones fueron afectadas por los sismos, 190 de las cuales sufrieron colapso total, de acuerdo a los datos oficiales.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó el pasado miércoles la liberación de recursos venezolanos que se encuentran bloqueados en el extranjero, mientras la ONU, por su parte, intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Según las Naciones Unidas aproximadamente 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en la historia de América Latina.

Delcy Rodríguez

El drama de los venezolanos a dos semanas del doble terremoto

Un hombre llamado Ciro Ocando cava para encontrar a sus dos hijos adolescentes, de 13 y 18 años, quienes, supone, están enterrados bajo los escombros de uno de los edificios arrasados de Playa Grande, estado La Guaira. “La vida se paralizó aquí hace dos semanas”, le dice a la agencia AFP.

Al comienzo, esperaba que los jóvenes fueran rescatados con vida, pero ahora solo busca recuperar sus cuerpos. Junto a sus parientes armó un campamento provisional frente a las ruinas. No es el único: decenas de familiares de personas desaparecidas siguen excavando entre los escombros de los edificios caídos.

Ocando remarca, mientras las personas que lo ayudan siguen quitando material del túnel que han logrado hacer, que “ese aparato de iluminación, la planta eléctrica, las herramientas, todo es por mi cuenta, todo lo compré yo”.

El miércoles lograron alcanzar el apartamento donde los dos adolescentes vivían con su tía y reconocieron el lugar porque encontraron un álbum de fotos.

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido hace dos semanas

El hermano de Ocando, Damián, acepta que arriesga su vida “pero, para nosotros los familiares, vale la pena arriesgarse, ellos (el gobierno) lo que quieren es demoler”. Y reconoció sentirse “impotente, con rabia, con desesperación”.

Luego denunció que "la Guardia Nacional y el Ejército han venido con palas nuevas a hacer simulacros (...) Nosotros sabíamos que aquí no iba a haber respuesta de nada, aquí no ha habido apoyo de nada”.

Por su parte, Lázaro Cardozo está buscando a Fabiana, la hija de su prima, y no duda en señalar: “Hago un llamado a lo que se llama gobierno en este país que acelere. Hay tanto dinero, Venezuela es millonaria”. En ese punto, aseguró que los edificios que sucumbieron a los terremotos estaban mal construidos.

Rescatistas trabajando entre los escombros de los edificios derrumbados

El hombre afirmó: “Se dedicaron nada más a hacer populismo, a fabricar sin bases, sin conciencia, solo por un voto”. Para luego sumar: “Ellos te quiebran las piernas y luego te dan el bastón, para que tú les agradezcas el bastón. Nos devastaron, acabaron con nosotros”.

Cardozo reconoció estar “en shock, paralizado”, por lo ocurrido, pero aseguró que tiene un compromiso para encontrar a Fabiana y, por ese motivo, “No la vamos a dejar aquí”. Mientras él habla de su drama personal, a pocos metros de allí, Ocando continúa cavando, buscando a sus hijos.

HM/MSS