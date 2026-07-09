"Duelar a un hijo es una de las cosas más dolorosas que existen": el mensaje de la mamá de Lucas mientras Venezuela suma 3.811 muertos

El impacto de los terremotos en Venezuela continúa creciendo. Las autoridades elevaron el balance oficial a 3.811 muertos, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas, mientras el país sigue conmocionado por el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanecía desaparecido desde el derrumbe del edificio Miramar, en La Guaira.

Tras confirmarse la muerte del menor, su madre, Blancalida Martínez, publicó un extenso y conmovedor mensaje de despedida en sus redes sociales, donde durante las últimas semanas había compartido cada avance de la búsqueda de su hijo.

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El desgarrador mensaje de la madre de Lucas Gámez

"Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas", comenzó escribiendo la mujer.

En otro de los pasajes más emotivos de la carta, aseguró que mantiene la esperanza de volver a encontrarse con él. "Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe", escribió.

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A pesar del profundo dolor, Blancalida Martínez prometió transformar la tragedia en un homenaje para su hijo. "Te prometo una cosa, Lucas. De este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo ni cuándo. Pero lo haré", afirmó.

La despedida concluyó con una declaración de amor y un pedido de fortaleza. "Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas", escribió la madre del niño argentino.

La historia de Lucas Gámez había conmovido tanto a Argentina como a Venezuela durante las más de dos semanas que duró su búsqueda. En medio de la incertidumbre, el 6 de julio, mientras el niño permanecía desaparecido, cumplió 9 años. Ese día, Blancalida Martínez le dedicó un mensaje cargado de esperanza en sus redes sociales y pidió un milagro para volver a abrazarlo.

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"Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad. Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo, te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá", escribió.

Mientras continúan las tareas de remoción y rescate en las zonas más afectadas, el último balance oficial mantiene a los terremotos en Venezuela como una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país, con 3.811 fallecidos, 16.740 heridos y miles de personas que aún permanecen desplazadas por el desastre.

RG/AF