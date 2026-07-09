Por los terremotos en Venezuela ya son más de 3800 las víctimas fatales

Pasaron más de dos semanas del doble sismo que sufrió Venezuela y la cifra de víctimas fatales ascendió este miércoles a 3.811, según el informe oficial que fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La actualización, difundida a última hora del miércoles en la red social Telegram, reporta que como consecuencia de los dos terremotos del viernes 24 de junio 16.740 personas resultaron heridas, mientras siguen las labores de ayuda en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos, sobre todo en la zona de La Guaira.

Las autoridades informaron el rescate de 6.462 personas, mientras se mantiene el despliegue de más de 30.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y de cerca de 29.000 voluntarios, junto a brigadas internacionales que participan en las operaciones sobre el terreno.

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Unas 17.907 personas permanecen sin vivienda, y las edificaciones afectadas son 856, de las cuales 190 colapsaron definitivamente.

Rodríguez comunicó que los equipos de atención asistieron a 86.794 familias y que 27.398 recibieron atención médica, mientras el gobierno venezolano procede a la distribución de más de 9.600 toneladas de alimentos y millones de litros de agua potable.

El funcionario reportó igualmente la instalación de 87 campamentos transitorios para atender a la población damnificada, mientras se contabilizan 1.102 réplicas desde el evento sísmico inicial.

Enfatizó que el denominado alto mando político y militar de Venezuela se mantiene desplegado, trabajando arduamente en una fase que combina distintos niveles de atención y que mantiene a la nación en conmoción interna.