Un experto explica cómo el avance evangélico redefine el poder y el fútbol en Brasil

El declive contemporáneo de la selección brasileña de fútbol dejó de ser una mera crisis deportiva para consolidarse como el síntoma más nítido de una profunda mutación demográfica y política. De acuerdo con el informe elaborado por Ricardo Lobato llamado "El ocaso de la inventiva: cómo el discurso explica la (nueva) matriz brasileña" ("The twilight of inventiveness: how the pitch explains the (new) brazilian matrix"), publicado el 8 de julio de 2026 por la consultora EQUILIBRIUM CAP, la reciente eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 expuso una fractura identitaria.

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El análisis revela cómo la histórica matriz sincrética, que combinaba devoción católica con ritmos populares, fue suplantada por la Teología de la Prosperidad en un año electoral decisivo.

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Selección de Brasil

Avance demográfico y la pérdida de la espontaneidad en el vestuario

Los datos cuantitativos presentados por Lobato reflejan un cambio drástico en la composición social de la nación vecina. En 1970, la población evangélica representaba apenas el 5,2% del total, con unos 4,91 millones de personas y una presencia nula en el plantel nacional.

Para el año 2002, cuando Brasil alcanzó su quinta estrella en el Mundial, la cifra ascendió al 15,4% y convivía en un ambiente ecuménico donde figuras como Kaká y Lúcio se integraban sin tensiones.

Sin embargo, las proyecciones para 2026 según este informe indican que los evangélicos alcanzan el 26,9% de la población total (unos 57,43 millones de fieles según el censo de 2022) o hasta un 35,8% según las proyecciones de mercado, consolidando una hegemonía abrumadora de 14 futbolistas sobre 23 en la plantilla actual.

Esta transición alteró por completo la convivencia interna del seleccionado. Lovato advierte que ritmos tradicionales como el pagode y el samba fueron "sistemáticamente silenciados en el vestuario" por prejuicios de los jugadores que los asocian a raíces afrobrasileñas.

"El joven atleta surgido de las periferias urbanas pobres experimenta una mutación sociológica profunda al alcanzar la riqueza", detalla el documento, explicando el abandono de los lazos comunitarios en favor de la ostentación.

Neymar, consolado por un compañero de la selección de Brasil.

De las canchas periféricas a la cima del poder financiero

Según Lobato, la transformación del fútbol no es un fenómeno aislado, sino la manifestación visible de un proyecto integral: el ecosistema neopentecostal, originado en los suburbios de las grandes metrópolis y el Distrito Federal a mediados de la década de 1980 mediante iniciativas como "Atletas de Cristo", funcionó como una plataforma de lanzamiento institucional.

En un lapso de cuarenta años, explica, esa red trepó desde los templos comunitarios hasta los pasillos del Congreso Nacional y los centros de decisión corporativa.

La penetración en la avenida Faria Lima, el corazón financiero de San Pablo, marcó el punto de maduración de esta estructura como una fuerza macroeconómica. El control de entidades bancarias digitales por parte de la Iglesia Universal del Reino de Dios ejemplifica, según Lobato, una inédita acumulación de capital líquido.

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De acuerdo al reporte, esta red opera en alianza con operadores de alto perfil, entre los que destaca el rápido ascenso del Banco Master conducido por Daniel Vorcaro. Vorcaro inyectó, según Lobato, 300 millones de reales para quedarse con más del 20% de las acciones de la Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) del Atlético Mineiro, garantizando su participación directa en la gestión del fútbol profesional.

Atlético Mineiro

El nexo entre la política y las redes de radiodifusión

El informe traza una línea histórica entre el Brasil modernista de 1958 y la realidad actual. Durante la primera victoria mundialista, el Estado aprovechó el optimismo de la obtención del campeonato para apuntalar el Plan de Metas de Juscelino Kubitschek.

Los dirigentes de aquella gesta, como Paulo Machado de Carvalho, sufrieron décadas más tarde el ahogo financiero de sus corporaciones mediáticas. En 1989, debilitada por las deudas, la familia de Machado de Carvalho y su socio Silvio Santos vendieron la cadena Rede Record por 45 millones de dólares al obispo Edir Macedo.

La transacción representó un punto de inflexión civilizatorio, explica Lobato, que facilitó la destrucción física de símbolos tradicionales en los estudios televisivos para imponer una nueva agenda cultural.

En la actualidad, las inversiones evangélicas se extienden con fuerza: Vorcaro destinó otros 30 millones de reales a la Liga Forte União (Futebol Forte União), bloque que gestiona los intereses comerciales de 35 equipos nacionales y mantiene contratos multimillonarios de transmisión vigentes hasta 2029 con plataformas digitales y cadenas tradicionales.

Lobato remarca que "el fútbol es la manifestación más clara de algo más amplio: el proyecto de poder neopentecostal en Brasil. Y afirmar que hay un plan más amplio detrás de todo ello no es ningún secreto de Estado ni nada oculto; los propios líderes evangélicos lo dicen abiertamente".

Para luego sumar: "El movimiento ha tenido como objetivo constante una ocupación generalizada y transversal de los cimientos culturales, políticos y económicos de la nación. Esta trayectoria responde precisamente a la pregunta sobre la macroinfluencia del neopentecostalismo en la república: se trata de un impulso manifiesto y sistémico por controlar los mecanismos de la notoriedad y el poder".

En ese punto señala que observar a la actual selección de fútbol "es como mirarse en el espejo de una sociedad que lucha por establecer un proyecto unificador, pero que sigue profundamente polarizada a pesar de los intensos reajustes políticos que se han producido en los últimos cuatro años".

Luego reconoce que "esta fragmentación está directamente ligada a las realidades paralelas que coexisten dentro de las fronteras demográficas del país. Mientras que la red neopentecostal, en pleno auge, impulsa sistemáticamente su proyecto a través del poder legislativo, los medios de comunicación y el sector financiero bajo la bandera de la 'teología de la prosperidad', otros segmentos de la colectividad actúan sin una contranarrativa cohesionada".

Lobato cierra el tema con una fuerte advertencia: "En el contexto de alto riesgo del ciclo electoral de 2026, este desequilibrio se vuelve imposible de ignorar. Una nación que carece de una visión sincronizada y global para su futuro ve inevitablemente cómo sus espacios estratégicos son ocupados por las instituciones más organizadas, pragmáticas y con mayor capitalización disponibles".