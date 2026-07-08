Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido hace dos semanas

Las autoridades de Venezuela confirmaron este miércoles el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió al país hace dos semanas. El menor quedó atrapado entre los escombros de un edificio en la ciudad de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

La noticia fue comunicada a su madre, Blancalida Martínez Coronado, quien había seguido de cerca las tareas de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. Con este hallazgo, concluye una intensa operación de rescate que mantuvo en vilo a la comunidad argentina y venezolana desde que se produjo la tragedia.

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