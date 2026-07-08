Estados Unidos volvió a atacar Irán tras la ruptura del alto el fuego anunciada por Trump

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva militar contra Irán después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin del alto el fuego y prometiera una respuesta “con fuerza” tras los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las operaciones tuvieron como objetivo "disminuir la capacidad de las fuerzas iraníes para amenazar la libre circulación marítima" en una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado global.

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“Estados Unidos exige responsabilidades a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial”, afirmó el organismo militar estadounidense a través de sus redes sociales.

Desde Irán, la agencia estatal Mehr informó que se registraron explosiones en distintas ciudades portuarias, entre ellas Bandar Abbas, Konarak y Chabahar.

Trump aseguró que el conflicto terminará “rápidamente”

Antes de ordenar los nuevos ataques, Trump afirmó que el acuerdo de cese de hostilidades con Irán había quedado sin efecto, luego de acusar a Teherán de incumplirlo de manera reiterada.

“Esta noche les vamos a dar un buen golpe”, expresó el mandatario estadounidense durante una cumbre de la OTAN en Ankara, donde sostuvo que Irán “viola el acuerdo todos los días”.

Sin embargo, posteriormente intentó bajar la tensión y señaló que esperaba que la escalada militar tuviera una duración limitada. “Todo lo que suceda terminará muy rápidamente”, aseguró.

La declaración sobre el fin de la tregua generó repercusiones inmediatas en los mercados internacionales: el precio del petróleo registró una suba del 8%.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente. La crisis comenzó a finales de febrero, tras una serie de ataques estadounidenses e israelíes que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Estrecho de Ormuz

En los últimos días, Irán atacó al menos tres embarcaciones en esa zona estratégica, lo que derivó en una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes y posteriores respuestas de Teherán contra países del Golfo.

El Gobierno iraní insiste en mantener control sobre el paso marítimo y advirtió que podría imponer condiciones para la circulación de barcos, además de amenazar con responder contra aquellas embarcaciones que no respeten sus rutas autorizadas.

La ONU y países mediadores pidieron bajar la escalada

Ante la creciente tensión, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a todas las partes actuar con “máxima moderación” y evitar una nueva escalada militar.

Pakistán y Qatar, que participaron como mediadores en las negociaciones entre Washington y Teherán, también solicitaron retomar la vía diplomática.

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Según informó Irán, el canciller Abbas Araghchi mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Qatar en la que destacaron la importancia de continuar utilizando canales políticos para resolver la crisis regional.

Tanto Estados Unidos como Irán aseguraron haber alcanzado decenas de objetivos militares durante la primera fase de los ataques, mientras crece la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente.

LB/ML