Messi, luego del triunfo ante Suiza: "Este equipo nunca deja de creer"

No fue su actuación más sobresaliente con la camiseta argentina. Esta vez Lionel Messi fue bien controlado por la marca rival en el cruce de los cuartos de final ante Suiza que terminó con el triunfo de la Albiceleste por 3 a 1 en tiempo suplementario y el pasaporte a las semifinales donde el miércoles a las 16 enfrentará a Inglaterra. El capitán necesitó en esta ocasión de la aparición decisiva de sus compañeros, especialmente Julián Alvarez, quien clavó un golazo que destrabó el desarrollo.

Por eso no sorprendió el posteo de Messi en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 millones de seguidores. "Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!", escribió el rosarino para resumir sus sensaciones una vez que habían pasado 120 minutos electrizantes y con mucho desgaste, físico y emocional.

Preocupación por Messi: sufrió un tremendo golpe en el ojo ante Suiza y encendió las alarmas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes, ni bien había culminado el encuentro ante Suiza, Messi había expresado su satisfacción ante el nuevo logro del conjunto de Lionel Scaloni ante los micrófonos de la transmisión oficial. "Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro", manifestó y reconoció que el rival no lo sorprendió: "Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad".

"Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene", agregó, en referencia al cruce contra los ingleses en Atlanta (que ya fue escenario de otra victoria ante Egipto en los octavos de final por 3 a 2), en el que buscará meterse en una nueva final.

Argentina no termina de explotar, pero le alcanzó con el corazón para eliminar a Suiza y ahora va por Inglaterra

Será para el Diez una semifinal especial, la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, su primera vez frente a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como en amistosos. ¿Podrá reeditar la actuación de Diego Maradona de 1986 en México?

Por lo pronto, terminó extenuado como casi todos los integrantes del equipo por el desgaste que significó otra vez un partido "largo". Incluso terminó con el ojo derecho bastante lastimado por un golpe que recibió del suizo Xhaka en la mitad de la cancha.