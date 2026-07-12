Los mejores memes del partido Argentina-Suiza

El partido entre Argentina y Suiza en el Mundial de Fútbol generó una gran cantidad de memes en las redes sociales, con los cibernautas apoyando al equipo liderado por Lionel Messi con una serie de imágenes que van desde lo icónico (el mate argentino) hasta lo cultural (Mafalda) y llega a lo religioso (la protección de Diego Maradona o la Virgen).

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HM