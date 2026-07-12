domingo 12 de julio de 2026
SOCIEDAD
PASIÓN E INGENIO

Los mejores memes del partido Argentina-Suiza

Los cibernautas se están mostrando más ingeniosos que nunca con imágenes de Mafalda, Mirtha Legrand, Homero Simpson, Diego Maradona y la Virgen.

Meme partido Argentina Suiza
Meme partido Argentina Suiza | Cuenta de X
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El partido entre Argentina y Suiza en el Mundial de Fútbol generó una gran cantidad de memes en las redes sociales, con los cibernautas apoyando al equipo liderado por Lionel Messi con una serie de imágenes que van desde lo icónico (el mate argentino) hasta lo cultural (Mafalda) y llega a lo religioso (la protección de Diego Maradona o la Virgen).

Posteos en X del partido Argentina vs Suiza 11072026

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HM

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