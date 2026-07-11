sábado 11 de julio de 2026
Argentina vs Suiza 11072026
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UN PARTIDO FUNDAMENTAL

Fotogalería de Argentina vs Suiza: las mejores imágenes del partido actualizadas minuto a minuto

La Selección Argentina liderada por Leo Messi va en busca de la gloria. A los 9 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister logró convertir el primer gol para Argentina, abriendo el marcador, pero Suiza logró igualar el marcador.

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La Selección Argentina está enfrentando esta noche, por los cuartos de final del Mundial 2026, a Suiza, a la que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos que tuvieron, quedando igualados en los otros dos.

A los 9 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister logró hacer el primer gol para Argentina, abriendo el marcador. Lionel Messi fue a festejar con él y pronto se unió a la celebración el resto del equipo.

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La Selección Argentina
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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina
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La Selección Argentina
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El capitán de la Selección Argentina saludando al capitán de Suiza
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Lionel Messi encabezando a la Selección Argentina con un brazalete negro para recordar a Antonio Rattin
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La Selección Argentina frente a la Selección Suiza
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El partido se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas
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Alexis Mac Allister avanzando
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Alexis Mac Allister celebra el gol que acaba de hacerle a la Selección Suiza, abriendo el marcador
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La Selección Argentina celebra el gol de Mac Allister
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Alexis Mac Allister celebrando el gol que acaba de hacer con Leo Messi
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Alexis Mac Allister celebra su gol de cara a la tribuna
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Leo Messi a punto de abrazar a Alexis Mac Allister por el gol que acaba de hacer

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Alexis Mac Allister alzando a Leo Messi
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Alexis Mac Allister celebrando su gol con la tribuna argentina
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia 11072026
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia viendo el partido Argentina-Suiza
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia 11072026
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia
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Alexis Mac Allister celebrando su gol frente a la tribuna
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Falta de Suiza
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Rodrigo de Paul intentando contener a Ricardo Rodríguez
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Rodrigo de Paul discute con los jugadores de Suiza
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Dan Ndoye convierte el primer tanto para Suiza
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Dan Ndoye celebra el gol con su compañero Denis Zakaria
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Suiza festeja el gol de Ndoye

HM

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