Fotogalería de Argentina vs Suiza: las mejores imágenes del partido actualizadas minuto a minuto

La Selección Argentina está enfrentando esta noche, por los cuartos de final del Mundial 2026, a Suiza, a la que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos que tuvieron, quedando igualados en los otros dos.

A los 9 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister logró hacer el primer gol para Argentina, abriendo el marcador. Lionel Messi fue a festejar con él y pronto se unió a la celebración el resto del equipo.

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La Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

La Selección Argentina

El capitán de la Selección Argentina saludando al capitán de Suiza

Lionel Messi encabezando a la Selección Argentina con un brazalete negro para recordar a Antonio Rattin

La Selección Argentina frente a la Selección Suiza

El partido se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas

Alexis Mac Allister avanzando

Alexis Mac Allister celebra el gol que acaba de hacerle a la Selección Suiza, abriendo el marcador

La Selección Argentina celebra el gol de Mac Allister

Alexis Mac Allister celebrando el gol que acaba de hacer con Leo Messi

Alexis Mac Allister celebra su gol de cara a la tribuna

Leo Messi a punto de abrazar a Alexis Mac Allister por el gol que acaba de hacer

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Alexis Mac Allister alzando a Leo Messi

Alexis Mac Allister celebrando su gol con la tribuna argentina

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia viendo el partido Argentina-Suiza

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia

Alexis Mac Allister celebrando su gol frente a la tribuna

Falta de Suiza

Rodrigo de Paul intentando contener a Ricardo Rodríguez

Rodrigo de Paul discute con los jugadores de Suiza

Dan Ndoye convierte el primer tanto para Suiza

Dan Ndoye celebra el gol con su compañero Denis Zakaria

Suiza festeja el gol de Ndoye

HM