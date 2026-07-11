Fotogalería de Argentina vs Suiza: las mejores imágenes del partido actualizadas minuto a minuto
La Selección Argentina liderada por Leo Messi va en busca de la gloria. A los 9 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister logró convertir el primer gol para Argentina, abriendo el marcador, pero Suiza logró igualar el marcador.
La Selección Argentina está enfrentando esta noche, por los cuartos de final del Mundial 2026, aSuiza, a la que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos que tuvieron, quedando igualados en los otros dos.
A los 9 minutos del primer tiempo, Alexis Mac Allister logró hacer el primer gol para Argentina, abriendo el marcador. Lionel Messi fue a festejar con él y pronto se unió a la celebración el resto del equipo.
Fotogalería
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.