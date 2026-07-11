La Selección está lista para enfrentar a Suiza y homenajeará a Antonio Rattin con un brazalete negro

La Selección argentina emprendió este sábado el viaje rumbo al estadio donde enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que estará marcado por un emotivo homenaje a Antonio Ubaldo Rattin, una de las máximas glorias del fútbol argentino, fallecido horas antes a los 89 años.

A pocas horas del encuentro, la FIFA aprobó el pedido presentado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que los futbolistas argentinos utilicen un brazalete negro durante el partido en memoria del histórico mediocampista, ídolo de Boca Juniors y exintegrante de la Selección argentina.

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La noticia fue confirmada mientras la delegación encabezada por Lionel Scaloni ultimaba los detalles para trasladarse al estadio, donde buscará un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El homenaje de la Selección a Antonio Rattin

La autorización de la FIFA llegó pocas horas después de conocerse la muerte de Antonio Ubaldo Rattin, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de Boca y del seleccionado nacional.

Con el visto bueno del organismo rector del fútbol mundial, los jugadores argentinos saltarán al campo de juego con un brazalete negro como muestra de respeto hacia quien disputó los Mundiales de 1962 y 1966 y se convirtió en una de las grandes referencias del fútbol argentino de las décadas de 1960 y 1970.

Rattin es recordado por su extensa trayectoria en Boca Juniors, club con el que ganó cinco títulos y del que fue capitán durante varios años. Su figura trascendió además por el recordado episodio protagonizado frente a Inglaterra en el Mundial de 1966, cuando fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en un hecho que quedó grabado en la historia de las Copas del Mundo.

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La previa del duelo con Suiza

Mientras tanto, el plantel argentino ya partió rumbo al estadio para afrontar uno de los compromisos más importantes del torneo. El equipo de Lionel Scaloni llega con una racha de 11 partidos invictos en Copas del Mundo y buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores del campeonato.

En las horas previas al encuentro, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, compartió en sus redes sociales una imagen junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, reflejando el clima de concentración que vive el plantel antes del choque frente al conjunto europeo.

El partido ante Suiza tendrá, así, un componente deportivo y otro emocional. Antes de buscar la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, la Selección argentina rendirá homenaje a uno de los grandes referentes de su historia con un gesto que fue autorizado especialmente por la FIFA.

RG