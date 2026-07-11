Argentina enfrenta a Suiza y vuelven las miradas sobre Gianni Infantino, el presidente suizo de la FIFA

El cruce entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo concentra la atención por lo que ocurra dentro del campo de juego. En las horas previas al partido, también volvió a aparecer el nombre de Gianni Infantino, el dirigente suizo que preside la FIFA desde 2016 y cuya gestión atraviesa uno de los momentos de mayor exposición por las polémicas que rodearon al torneo.

Si bien no existe ningún indicio de que la nacionalidad de Infantino pueda influir en el desarrollo del encuentro, el hecho de que el máximo dirigente del fútbol mundial sea suizo volvió a instalar el debate en redes sociales y entre algunos analistas deportivos. Las controversias arbitrales del Mundial y las críticas que recibió la FIFA durante las últimas semanas alimentaron las suspicacias en la previa del partido.

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Quién es Gianni Infantino, el dirigente suizo que conduce la FIFA

Giovanni Vincenzo "Gianni" Infantino nació el 23 de marzo de 1970 en Brig, Suiza. Es abogado, hijo de inmigrantes italianos y posee doble nacionalidad suiza e italiana.

Su carrera estuvo ligada durante años a la UEFA, donde ocupó distintos cargos hasta convertirse en secretario general del organismo en 2009. En 2016 llegó a la presidencia de la FIFA, luego del escándalo de corrupción que provocó la salida de su compatriota Sepp Blatter.

Desde entonces impulsó algunas de las reformas más importantes de la historia reciente del organismo. Durante su gestión se aprobó la ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones, se creó el nuevo formato del Mundial de Clubes y se expandió el calendario internacional, decisiones que fortalecieron los ingresos comerciales de la FIFA, pero que también despertaron críticas entre clubes, futbolistas y ligas europeas.

Las polémicas que marcaron su gestión en el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, la figura de Infantino volvió a quedar en el centro de la escena por su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los principales impulsores políticos del torneo organizado junto con Canadá y México.

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El dirigente participó de distintos actos junto al mandatario estadounidense y defendió públicamente el trabajo conjunto para la organización del campeonato, una cercanía que generó cuestionamientos en Europa y reavivó viejos enfrentamientos con dirigentes de la UEFA.

Las críticas se profundizaron luego de una de las mayores controversias del torneo. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de dejar sin efecto la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, tras una conversación entre Trump e Infantino, desató un fuerte debate sobre la independencia del organismo y el peso de las presiones políticas en las decisiones deportivas.

Ese episodio motivó cuestionamientos de dirigentes, exárbitros y legisladores europeos, que volvieron a poner bajo la lupa la conducción del dirigente suizo y reclamaron mayores garantías de transparencia en el funcionamiento de la FIFA.

En ese contexto, el partido entre Argentina y Suiza encuentra a Infantino nuevamente en el centro de la escena. Aunque no existe evidencia de que su nacionalidad tenga incidencia en el desarrollo de la competencia, su figura será observada de cerca en un Mundial que ya estuvo atravesado por decisiones discutidas y fuertes debates sobre el rol del máximo organismo del fútbol internacional.

RG/AF