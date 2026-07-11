“Jugábamos mejor cuando los futbolistas eran católicos”: la polémica que sacude a Brasil

Brasil todavía intenta explicar una nueva frustración mundialista. La eliminación de la selección frente a Noruega no sólo reavivó las críticas deportivas sobre el rendimiento del equipo, sino que abrió una discusión inesperada que trasciende el fútbol y se adentra en uno de los cambios culturales más profundos que atravesó el país en las últimas décadas: el avance del evangelismo frente al histórico predominio del catolicismo.

La polémica se expandió rápidamente en las redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir memes y reflexiones sobre la identidad religiosa de los futbolistas brasileños. Una de las frases más repetidas sintetizó el tono del debate: “Si rezamos como gringos, entonces jugamos como gringos”, en una referencia irónica a la creciente influencia de las iglesias evangélicas, muchas de ellas vinculadas a corrientes nacidas en Estados Unidos.

Detrás de las bromas y las provocaciones aparece una pregunta más compleja: ¿cambió la esencia del fútbol brasileño al mismo tiempo que cambiaba la composición religiosa del país? El debate no surge en el vacío. Brasil, históricamente identificado con el catolicismo, atraviesa desde hace años una profunda transformación religiosa.

Cuando la selección conquistó su quinto y último Mundial, en Corea-Japón 2002, apenas el 15% de la población se definía como evangélica o protestante. Dos décadas después, ese porcentaje supera el 25%, mientras que la influencia social y política de las iglesias evangélicas no deja de crecer. Ese cambio también se refleja dentro del plantel de la selección brasileña. Según distintos relevamientos, al menos 20 de los 26 jugadores convocados para el Mundial profesan credos evangélicos o mantienen una fuerte identificación con iglesias protestantes. Para algunos sectores, esa transformación religiosa coincide con la pérdida de una identidad futbolística asociada históricamente con el talento individual, la improvisación y el juego vistoso que convirtió a Brasil en una potencia mundial.

Neymar y una nueva generación

Uno de los casos más emblemáticos es el de Neymar, quien durante años construyó una imagen pública ligada a la vida nocturna y al perfil mediático, pero que en 2017 hizo pública su conversión religiosa y comenzó a compartir mensajes bíblicos en sus redes sociales. Otros referentes de la selección, como el capitán Marquinhos y Vinicius Júnior, también exhiben abiertamente sus convicciones religiosas.

La discusión ganó aún más visibilidad después de que distintos periodistas y analistas deportivos comenzaran a relacionar la crisis futbolística brasileña con cambios culturales más amplios. El periodista brasileño Pedro Rosano, por ejemplo, sostuvo que las grandes generaciones de la selección surgieron de una cultura que privilegiaba lo colectivo por encima de las individualidades y advirtió sobre una supuesta pérdida de ese espíritu comunitario.

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Memes, ironías y una discusión más profunda

Las redes sociales amplificaron el debate con mensajes cargados de ironía. Algunos usuarios llegaron a sostener que Brasil jugaba mejor cuando sus futbolistas eran “más bohemios” y menos disciplinados desde el punto de vista religioso.

Otros, en cambio, rechazaron cualquier intento de explicar el rendimiento deportivo a partir de las creencias personales de los jugadores y recordaron que la decadencia futbolística brasileña responde a múltiples factores: cambios tácticos, crisis institucionales, nuevas dinámicas del mercado y la creciente competitividad internacional. Lo cierto es que la eliminación volvió a exponer una sensación que atraviesa al fútbol brasileño desde hace varios años: la percepción de que la selección perdió parte de la identidad que la convirtió en una referencia mundial.

Mucho más que fútbol

La discusión, en definitiva, excede largamente el resultado de un partido. La expansión de las iglesias evangélicas modificó la vida política, social y cultural de Brasil, impactó en la construcción de liderazgos y alteró el mapa religioso de un país que durante décadas fue considerado el mayor bastión católico del planeta.

Ahora, esa transformación también se proyecta sobre el fútbol, uno de los principales símbolos de la identidad brasileña. Entre memes, discusiones teológicas y análisis deportivos, la eliminación mundialista terminó abriendo un interrogante mucho más amplio: hasta qué punto los cambios culturales de una sociedad pueden transformar la manera en que un país se mira a sí mismo dentro de una cancha.