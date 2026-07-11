Médicos denuncian despidos encubiertos y advierten sobre un “abandono de jubilados”

La crisis que atraviesa el PAMI sumó un nuevo capítulo. El médico Carlos Mulqui, referente de Médicos de Cabecera (MDC) denunció que en los últimos días comenzaron a producirse lo que calificó como “despidos encubiertos” de médicos de cabecera mediante la reducción de hasta el 90% de las cápitas asignadas, una decisión que, según afirmó, afecta tanto a profesionales de la capital como del interior provincial y profundiza el deterioro de la atención para jubilados y pensionados.

“El PAMI está pasando el peor momento de los últimos 50 años. Nunca vivimos una situación así, no hay antecedentes”, afirmó el profesional, quien vinculó la medida con los reclamos que distintos médicos realizaron tras la reducción del 50% en sus honorarios. Según explicó en Punto a Punto Radio, los profesionales que encabezaron las protestas o expresaron públicamente su malestar comenzaron a perder gran parte de los pacientes asignados, una situación que, aunque no implique un despido formal, termina dejando sin sustento económico a muchos médicos de cabecera.

Mulqui explicó que la modalidad aplicada consiste en reducir drásticamente la cantidad de afiliados que cada médico tiene a cargo. “No llegan cartas documento. Lo que hacen es quitarles el 90% de los pacientes asignados. Eso significa dejarlos con una carga horaria mínima y, en la práctica, sentirse despedidos”, sostuvo.

Para el médico, la medida representa un hecho sin precedentes dentro del organismo y genera incertidumbre entre profesionales que llevan décadas atendiendo a la misma población de jubilados.

Demoras de hasta cinco meses

Pero el impacto, advirtió, no se limita a los médicos. Mulqui aseguró que la consecuencia más grave recae sobre los afiliados, quienes pierden el vínculo con profesionales que los atendían desde hacía años y deben reiniciar todo el circuito de atención. “Estamos hablando prácticamente de un abandono de pacientes”, afirmó.

El profesional describió una cadena de demoras que comienza con la derivación del médico de cabecera hacia un especialista y puede extenderse durante varios meses. “El médico deriva, por ejemplo, a un cardiólogo. El turno puede demorar dos meses. Después vienen los estudios, que también tienen demoras de otros dos meses, y recién luego el paciente vuelve al especialista. Estamos hablando de cinco meses para completar un diagnóstico y ajustar un tratamiento”, explicó.

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A su entender, esa situación obliga muchas veces a los médicos de cabecera a iniciar tratamientos basados principalmente en su experiencia clínica mientras esperan la confirmación de estudios complementarios.

Prestadores con pagos atrasados

Mulqui también denunció atrasos en los pagos a prestadores, especialistas, odontólogos y farmacias, situación que —según indicó— termina afectando toda la red de atención. “El PAMI promete, pero no paga”, resumió. Según explicó, la falta de actualización de los honorarios y las deudas acumuladas impactan también sobre municipios y centros de salud que prestan servicios a los afiliados.

“Las deudas son millonarias. Eso termina empobreciendo al médico y deteriorando la atención que reciben los adultos mayores”, sostuvo.

“Se está desmantelando el sistema”

Para Mulqui, el modelo de médico de cabecera constituye uno de los pilares de los sistemas sanitarios modernos y advirtió que las decisiones adoptadas por el PAMI avanzan en sentido contrario. “Se está tratando de desmantelar un sistema que funciona en casi todo el mundo. Entendemos que hay un objetivo económico, pero eso está llevando a los adultos mayores a un callejón sin salida”, expresó.

El profesional también cuestionó las restricciones para acceder a medicamentos y recordó que muchos afiliados dejaron de contar con cobertura total para distintos tratamientos. “Hay pacientes que tienen que elegir entre comprar los medicamentos o cubrir otros gastos básicos. Muchos terminan abandonando tratamientos o sobreviven con muestras médicas que alcanzan apenas unos días”#, señaló.

Un llamado a los afiliados

Frente al escenario actual, Mulqui recomendó a los jubilados verificar si continúan teniendo asignado el mismo médico de cabecera antes de concurrir a una consulta.

“Muchísimos pacientes llegan al consultorio y descubren que su médico ya no figura como prestador. Lo primero que deben hacer es consultar en la unidad prestacional correspondiente para saber quién quedó asignado y evitar perder tiempo”, indicó.

Finalmente, reiteró que el deterioro del sistema no sólo afecta a los profesionales sino, principalmente, a los adultos mayores. “El abandono de pacientes significa que las prestaciones no llegan cuando corresponden y eso agrava cualquier enfermedad. Nosotros no queremos ser cómplices de este sistema viendo cómo se abandona a los jubilados”, concluyó.