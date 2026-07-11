Fernanda Alaniz: “La participación de Marianela es mucho más grave de lo que se conoce”

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanza con nuevas medidas de prueba y la querella insiste en que todavía resta esclarecer el grado de participación de algunas personas que rodeaban a Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. Así lo afirmó la abogada Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega, padre de la adolescente, quien aseguró que la causa “sigue avanzando todos los días” y que el objetivo continúa siendo llegar “al fondo de lo ocurrido” para que todos los responsables sean juzgados.

Durante una entrevista en el canal de Youtube Eche TV, del periodista Cristian Eche, Alaniz ratificó su confianza en el trabajo que lleva adelante la fiscalía, aunque aclaró que la querella mantiene una participación activa impulsando medidas de prueba y controlando permanentemente el expediente. “La causa va a seguir avanzando. Todos los días hay alguna novedad. Confío en que el fiscal va a dar todo lo que pueda dar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que siga porque tenemos puesta la camiseta de Agostina”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a Marianela Palmero, pareja de Barrelier y a quien la abogada ubicó como una de las personas cuya actuación todavía debe ser profundizada por la investigación. Alaniz sostuvo que nunca consideró a Palmero “un personaje secundario” y adelantó que la querella ya impulsó nuevas pericias para determinar si su responsabilidad excede la imputación que actualmente pesa sobre ella.

“Marianela es un personaje siniestro. Nunca fue un personaje secundario. No descarto que tenga un rol mucho más grave y una mayor implicancia en este femicidio. Hemos pedido pericias porque queremos determinar si tuvo otra participación y que sea juzgada como corresponde”, afirmó.

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La letrada también cuestionó lo que considera una mirada indulgente sobre algunas personas involucradas en la causa. “Basta de pensar que por ser mujer alguien es automáticamente inocente. Somos todos iguales ante la Justicia y quiero que sea investigada como corresponde”, expresó.

“Gabriel llevó a Barrelier a la perpetua”

Alaniz también destacó el papel que, a su criterio, desempeñó Gabriel Vega desde el comienzo de la investigación. Recordó que el padre de Agostina regresó inmediatamente a Córdoba cuando conoció la desaparición de su hija y sostuvo que fue él quien desde las primeras horas dirigió sus sospechas hacia Barrelier.

“Gabriel fue quien llevó a Barrelier a la perpetua. La fortaleza que tiene él y su esposa no la vi nunca. Tiene una sed de justicia enorme y una honestidad absoluta. Yo le debo una lealtad total”, manifestó.

La abogada también volvió sobre la investigación iniciada en 2025 por otro episodio que involucró a Barrelier y cuestionó la actuación judicial que permitió que el acusado recuperara la libertad. “Es gravísimo lo que pasó en aquella causa. En otros expedientes mucho menos graves se toman decisiones completamente distintas. A mí me llama mucho la atención que en una causa de semejante gravedad se haya actuado de esa manera”, sostuvo. Para Alaniz, ese antecedente constituye uno de los puntos que también deberá ser revisado para comprender cómo fue posible que Barrelier permaneciera en libertad antes del crimen de Agostina.