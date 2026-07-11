Concejal cruzó a Cornet: “Queremos más seguridad, pero nos oponemos a los portones”

La controversia por la instalación de portones con motivos de seguridad en distintos sectores de Villa Allende sumó un nuevo capítulo político. El concejal Julio Loza, referente del bloque Elegí Villa Allende, salió al cruce del intendente Pablo Cornet luego de que el jefe comunal afirmara que ninguno de los candidatos que compitieron en las últimas elecciones se había pronunciado en contra de la iniciativa.

Para el dirigente opositor, las declaraciones del mandatario municipal contienen “expresiones falsas y malintencionadas” que buscan deslegitimar una postura que, asegura, sostuvo desde el comienzo del debate. “Siempre defendimos la necesidad de mejorar la seguridad, pero nunca avalamos la instalación de portones que lesionan el derecho constitucional a la libre circulación”, afirmó Loza.

La discusión se produce pocos días después de la puesta en funcionamiento del sistema de accesos restringidos en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, una medida impulsada por la administración municipal y cuestionada por sectores de la oposición y grupos de vecinos.

Durante una entrevista concedida el último fin de semana, Cornet defendió la política de seguridad implementada por el municipio y sostuvo que ninguno de los otros once candidatos que participaron de la elección había levantado la bandera contra los portones. “Nosotros fuimos 12 candidatos y ninguno de los otros once se puso en contra de los portones”, había señalado el intendente, quien además sugirió que el resto de las fuerzas políticas evitó cuestionar la medida por especulación electoral.

Villa Allende: debutó el cierre de calles con el sistema de portones

Las declaraciones provocaron la inmediata reacción de Loza, quien recordó que votó en contra de la ordenanza enviada por el Departamento Ejecutivo y que expresó públicamente su rechazo tanto en el Concejo Deliberante como en medios de comunicación y redes sociales. “Le consta al señor Cornet y a toda la ciudadanía de Villa Allende que voté en contra de la ordenanza y participé activamente de las acciones impulsadas por los vecinos”, sostuvo el concejal.

“No estamos contra la seguridad”

El dirigente insistió en que la discusión no pasa por la necesidad de reforzar la seguridad en la ciudad, sino por los mecanismos elegidos para hacerlo. “Acá hay una clara intencionalidad de mezclar las cosas, de mentir y de faltar a la verdad”, afirmó.

Según explicó, desde su espacio político siempre promovieron una estrategia integral que articule esfuerzos entre el municipio y la Provincia, pero consideran que los portones constituyen una respuesta insuficiente y jurídicamente cuestionable. “Estamos a favor de un sistema integral de seguridad entre la Provincia y el municipio. Lo que nunca convalidamos fue el capricho de Cornet y sus portones”, remarcó.

Loza recordó, además, que acompañó las asambleas vecinales realizadas para debatir la iniciativa y respaldó las presentaciones judiciales impulsadas contra el proyecto.

Denuncia penal y amenaza de querella

El conflicto político también escaló al terreno judicial. El concejal reveló que ya presentó una denuncia penal contra el intendente por la implementación del sistema de accesos restringidos y que el expediente continúa en trámite. Al mismo tiempo, envió una carta documento en la que emplazó a Cornet a rectificar sus declaraciones en un plazo de 48 horas hábiles. En el escrito, el edil exige que el jefe comunal reconozca públicamente que sí se manifestó en contra de la medida y reclama que la eventual rectificación tenga la misma difusión que las declaraciones originales. “Requiero que se deje constancia expresa de que me opuse pública y activamente a la instalación de los portones”, sostuvo.