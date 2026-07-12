Rosario: reinaguran el mural dedicado a Lionel Messi frente al Monumento a la Bandera

Luego de los trabajos de puesta en valor, el viernes quedó oficialmente inaugurado el mural ‘De otra galaxia / De mi ciudad’, dedicado a Lionel Messi. La obra se encuentra ubicada sobre avenida de la Libertad al 300, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La intervención, realizada sobre la obra original presentada a fines de 2021, tuvo como objetivo renovar su propuesta visual e incorporar la tercera estrella obtenida por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, manteniendo intacta la esencia de una de las postales más representativas de Rosario.

Los trabajos estuvieron a cargo del artista Lichi Urteaga, creador del mural, junto a Marlene Zuriaga, Betina Rian y Marcos Pascual. La restauración incluyó una nueva paleta cromática, la actualización de la camiseta de Messi con las tres estrellas y la incorporación de un enorme ‘¡Gracias!’ en la pared posterior, como homenaje de la ciudad a su máximo referente.

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El mural, que tiene una altura de 69 metros, y está emplazado a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, se consolidó desde su inauguración como un punto de encuentro para los rosarinos y turistas que visitan la ciudad santafesina, convirtiendo la zona en un ícono del paisaje de la ciudad.

Durante el acto inaugural, el intendente, Pablo Javkin, los artistas y representantes de las empresas que acompañaron el proyecto compartieron el significado de esta renovación y recordaron el origen de una obra que ya forma parte del patrimonio simbólico de Rosario.

En este marco, Javkin destacó el valor que adquirió el mural para la ciudad desde su inauguración: “Era un momento muy duro para la ciudad. Veníamos de la pandemia y sentimos que no había mejor talismán que Leo. Se pintó el mural, empezó a aparecer una imagen distinta de Rosario y, desde entonces, se encadenaron muchas cosas buenas. En el fútbol, por supuesto, y también para la ciudad.”

Respecto a las tareas de puesta en valor, el intendente rosarino aseguró que “había que actualizarlo, no solo por el paso del tiempo sino porque el personaje principal había cambiado. Hicieron un trabajo extraordinario. Desde el Monumento se puede ver ese ‘Gracias’ enorme que aparece en la parte posterior del mural. Ojalá Leo esté cada vez más presente en el paisaje de Rosario”, concluyó.