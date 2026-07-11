La diáspora armenia, el impresionismo y la paleontología en tres exposiciones inmersivas

En los últimos tiempos, el concepto de la contemplación pasiva en los espacios culturales continúa cediendo terreno frente a propuestas que exigen la participación del cuerpo y los sentidos.

En ese marco, durante estas vacaciones de invierno la ciudad de Córdoba concentra tres inauguraciones que, desde distintas disciplinas como las artes visuales, la tecnología digital y la divulgación científica, coinciden en la utilización de dispositivos inmersivos para interpelar al visitante.

Una travesía de 100 años

En las salas del Museo Emilio Caraffa se presenta “Grunk. Una travesía de 100 años”, una instalación multisensorial con entrada libre y gratuita que conmemora el centenario de la Colectividad y la Iglesia Armenia en Córdoba.

La propuesta surge del trabajo conjunto de dos colectivos artísticos locales, el Grupo Espilus —vinculado a la investigación sobre el paisaje y el espacio en la Universidad Nacional de Córdoba— y el Grupo Menk, integrado por creadores de ascendencia armenia.

La exhibición apela a recursos analógicos y digitales para abordar el exilio, la identidad y la memoria colectiva a través de elementos simbólicos como las grullas —Grunk, en idioma armenio, es un ave migratoria que representa la diáspora— y las valijas de los inmigrantes.

El recorrido propone un fuerte ejercicio de percepción fenomenológica ya que, al ingresar, el público debe colocarse unos anteojos provistos de espejos que invierten el plano espacial y reflejan las intervenciones realizadas en el techo.

"El exilio de los dioses", la muestra que se distribuye en 11 museos y galerías

Este dispositivo genera una disociación entre el estímulo visual y el movimiento corporal. Al respecto, la artista e investigadora Adriana Miranda explica que la alteración del piso busca clausurar las certezas tradicionales del espectador sobre el espacio, forzándolo a ampliar los puntos de vista hegemónicos de la cultura visual.

El trayecto guiado continúa por estaciones que combinan estímulos sonoros, olfativos y visuales, donde la geografía de las sierras de Córdoba se entrelaza con el paisaje añorado de las montañas lejanas. La muestra puede visitarse diariamente, con excepción de los lunes.

En el Caraffa. La puesta en escena de elementos simbólicos y objetos como espejos y puentes configuran un escenario de experiencias vitales para fortalecer la identidad y resguardar la memoria.

La luz de Giverny en formato digital

En el Complejo Ferial Córdoba se despliega “Monet Inmersivo”, una alternativa que traslada los lienzos del maestro del impresionismo francés hacia el lenguaje de las grandes proyecciones y el diseño sonoro.

Abierta hasta el 26 de julio, esta producción privada (Quality Producciones) propone un entorno envolvente centrado en la interacción del color y las luces.

La propuesta en Ferial organiza el espacio mediante proyecciones en múltiples ángulos y pantallas de gran escala que recrean la atmósfera de los jardines de Giverny y los célebres estanques de nenúfares.

Los visitantes recorren el predio guiados por textos y frases del propio pintor que contextualizan su biografía, acompañados por una banda sonora diseñada específicamente para acentuar la vibración del color y las texturas del pincel clásico a través de herramientas contemporáneas.

Ciencia y muralismo a gran escala

En el Museo Provincial de Ciencias Naturales, hasta el 27 de julio la institución ofrece acceso libre y gratuito de martes a domingo para presentar “Inmersión a la Megafauna”, una intervención permanente ubicada en la planta baja del edificio.e

El proyecto consiste en la realización de un mural de gran escala a cargo del artista urbano Franco “Vato” Cervato, quien utilizó técnicas de hidroesmalte y aerosol para reconstruir el hábitat de los grandes mamíferos que poblaron el suelo sudamericano hace miles de años.

La pintura envuelve la sala donde se exhibe un ejemplar original de gliptodonte junto a réplicas de smilodonte, macrauchenia y megaterio, permitiendo un abordaje didáctico que integra el patrimonio paleontológico con el lenguaje visual contemporáneo.

Un cruce donde el arte contemporáneo redefine la arquitectura interior

La gestación de la obra demandó una articulación entre las decisiones estéticas del muralista y los datos aportados por los investigadores del museo.

En este sentido, Ivana Fernández, integrante de la institución, destaca que esta iniciativa forma parte de un plan integral de modernización de cara al vigésimo aniversario del espacio, en 2027.

Además, el objetivo apunta a reactivar el laboratorio propio mediante próximos convenios con el Conicet, buscando que el conocimiento científico generado en las colecciones de taxonomía y geología se democratice y se acerque a la comunidad mediante cruces artísticos.

Inmersión a la megafauna. En la planta baja del Museo de Ciencias Naturales se recrea un ambiente de hace miles de años.