Economía sinceró que “mucha gente aún no recibe los beneficios”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, sinceró que el Gobierno es consciente de que una porción sustancial de la población aún no percibe los efectos del programa económico impulsado por Javier Milei. Opinó que la economía alcanzó un escenario de mayor estabilidad.

“Entendemos que mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa”, afirmó en una entrevista con la TV Pública.

Daza adelantó que el Ministerio de Economía trabaja en herramientas para agilizar el otorgamiento de préstamos. El objetivo de esta iniciativa es dinamizar sectores estratégicos, como la construcción, debido a su capacidad para generar empleo de manera inmediata. “Estamos analizando diversos canales para facilitar la obtención de crédito. Es un paso fundamental en esta etapa de transición, la cual vemos funcionando de forma muy sólida”, explicó. “Estamos generando las condiciones de estabilidad para que se pueda acceder al crédito, así que vamos por muy buen camino”, concluyó.

“Los bancos no bajan la tasa que prestan del 60, 70 a un 40 porque tienen miedo que vuelva la volatilidad. Hay un conjunto de factores que influyen”, explicó. “Las tasas se han mantenido a niveles altísimos y tiene que ver con la naturaleza del crédito, que suele ser a más largo plazo, de tres, cuatro o cinco años”, dijo. Después, aprovechó a vincular estos temas con los tributarios: “La cascada de impuestos en la Argentina hace que el crédito sea inaccesible o impagable para la gente. Tenemos que limpiar y solucionar ese tema”.

Al mismo tiempo, ratificó el compromiso del equipo económico con un programa de estabilización sin “atajos populistas”. Resaltó que el Gobierno no aumentará el gasto público. “No va a haber ‘plan platita’; no buscamos soluciones fáciles que ya fracasaron en el pasado, sino un crecimiento basado en la inversión real”, dijo. “Lo único que no vamos a hacer es política monetaria o fiscal populista en miras a una elección”, lanzó el funcionario libertario.

En el plano financiero, Daza resaltó la merma del riesgo país, que perforó la barrera de los 410 puntos básicos. El viceministro aseguró que la tendencia a la baja será “sostenida”. Atribuyó este fenómeno a las recientes mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por agencias como Fitch y Standard & Poor’s. “Todavía estamos viendo un proceso de nivelación (“catch-up”) tras los ‘upgrades’ recibidos. La base de inversores se ha expandido y aún queda margen para que el mercado tome posiciones en activos argentinos”, analizó Daza.

Agencias