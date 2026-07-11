El Presidente insistió en prohibir la emisión monetaria sin respaldo

El presidente, Javier Milei, defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y señaló que la iniciativa constituye uno de los pilares del programa económico del Gobierno. Además, el proyecto busca, en consideración del oficialismo, fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, garantizar la estabilidad monetaria y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.

En ese sentido, sostuvo que el Banco Central debe tener un único objetivo: “El mandato es preservar el valor de la moneda”. Además, explicó que el proyecto prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalece su independencia, modifica el tratamiento de las utilidades y elimina las letras intransferibles.

En declaraciones a Radio Now, el mandatario afirmó que la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”. “La reforma contempla fortalecer la gobernanza del Banco Central para que remover a sus autoridades sea difícil. Estamos prohibiendo la distribución de utilidades ficticias y estableciendo mecanismos para capitalizar el Banco Central”, dijo.

“Les devolvimos a los argentinos quince puntos del PBI en ahorro porque cerramos el déficit del Tesoro y el cuasifiscal. Hoy la economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento y podríamos duplicar el PBI en diez años y cuadruplicarlo en veinte. Estamos en máximos históricos de PBI, de consumo privado y de exportaciones”, expresó Milei.

La propuesta del oficialismo recibió críticas de la oposición. La extitular del BCRA durante la presidencia de Cristina Kirchner, Mercedes Marcó del Pont, lanzó: “La política monetaria es un instrumento de la política económica, quizá la miopía que tiene el Presidente es pensar que con un instrumento como el manejo de la tasa de interés o la cantidad de dinero se resuelve el problema de la inflación, de hecho este Gobierno ha logrado bajar la inflación a partir de la recesión, la retracción del salario, el ancla cambiaria y la apertura importadora”, “Se veía venir, el Fondo Monetario lo está pidiendo hace tiempo”, comentó en Futurock.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyó la iniciativa de reforma del BCRA. “Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria. Aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”, sostuvo la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, el jueves en su habitual conferencia de prensa. Y agregó: “Todos estos esfuerzos tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación que es, por supuesto, una prioridad clave”.

En paralelo a la reforma del BCRA, que busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro, el Ejecutivo también empezó a trabajar en una versión local del “shutdown”, inspirada en el mecanismo que Estados Unidos utiliza cuando se interrumpe el financiamiento de parte de la administración pública.

“El ‘shutdown americano’ no es posible en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho argentino debido a las obligaciones internacionales contraídas al ratificar tratados sobre derechos que además tienen jerarquía constitucional respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, sostuvo el abogado constitucionalista, Andres Gil Dominguez.

“Además, nuestro modelo impone obligaciones constitucionales y convencionales respecto de grupos histórica y estructuralmente vulnerados en sus derechos. Nuestro sistema constitucional es distinto al norteamericano. Es otro intento de reforma constitucional sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución que además va a perjudicar a los más vulnerables en materias vinculadas directamente con la dignidad humana”, añadió Gil Dominguez.

Agencias