Milei: “Si no importáramos, solo comeríamos dulce de leche”

“Sólo comeríamos dulce de leche”, lanzó el presidente, Javier Milei, en relación a si el país se manejara exclusivamente con lo que produce y sin importar nada. El mandatario lo comparó con Suiza que, casualmente, es el próximo enfrentamiento de la Selección argentina en el Mundial 2026.

En declaraciones radiales, el mandatario remarcó que el país europeo es uno de los más prósperos del mundo y que price turismo relojes, chocolates, relojes, cortaplumas y servicios financieros. “Y, bueno, ocasionalmente, un gran jugador de tenis”, dijo en tono irónico respecto a Roger Federer.

“Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado”, apuntó Milei. Y agregó: “Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no argenta, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros, en Argentina, solamente comeríamos dulce de leche. Tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendos porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con biromes en colectivo nada más. No tenemos muchas más cosas”.

Milei aseguró que aquellos que se oponen a una apertura comercial manejan “un nivel de cortitud, de precariedad intelectual grosero. Esas son las cosas que pasan también con los nacionalistas fanáticos de pacotilla”. De esta manera, el Presidente criticó a la industria nacional y omitió todos los productos que se fabrican en el país, que provienen en su mayoría de las pymes, que son las mayores generadoras de empleo.

Por las masivas importacines, los comerciantes locales fueron de los más afectados. Las importaciones vía courier aumentaron en los primeros cinco meses del año un 113% y acumularon US$ 513 millones, según el Indec. Desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, el comercio fue el sector más afectado en cuanto al cierre de empresas, 6.836 empleadores bajaron su persiana , según análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).