Industria textil agrava su crisis por menor consumo

La industria textil profundiza su crítico panorama, con desplome de la producción, utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos y la pérdida de más de 24 mil puestos de trabajo. El sector atraviesa un presente complejo que incluye caída del consumo interno, producción en baja, pérdida de rentabilidad, costos elevados y reducción de empleos, según reflejó el Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer.

El reporte expuso que la industria textil registró una caída del 23% interanual en abril, que se profundiza al 31% si se compara con los niveles de 2023. Por su parte, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió un 8,8% interanual, acumulando una baja de 15,4% en el primer cuatrimestre.

Como consecuencia directa de este desplome, el uso de la capacidad instalada sigue en baja. Las fábricas textiles operaron apenas al 36,6% de su capacidad en el primer cuatrimestre del año, por lo que 6 de cada 10 máquinas estuvieron paradas en los establecimientos productivos. Al respecto, desde Pro Tejer expusieron que es “el nivel de actividad más bajo de la historia para este periodo, exceptuando únicamente los meses de la pandemia”.

Esta parálisis productiva ya tiene consecuencias directas en la estructura empresarial del país. Desde diciembre de 2023, se han perdido 874 establecimientos productivos en la cadena de valor textil, indumentaria, cuero y calzado, lo que representa una caída del 14% en la cantidad de empresas del sector.

En este marco, los puestos de trabajo se continúan reduciendo. El informe reveló que el sector textil, confecciones, cuero y calzado lidera la caída del empleo asalariado registrado privado en todo el país, con una baja del 20% respecto a diciembre de 2023.

Esta cifra supera incluso la caída registrada en la construcción (-11%) y representa la pérdida de 24.097 puestos de trabajo directos en menos de tres años. En términos generales, la industria manufacturera en su conjunto perdió más de 76.000 empleos en dicho periodo.

En cuanto a la dinámica de precios, el rubro de prendas de vestir y calzado continúa posicionándose como el de menor suba anual de toda la economía. En mayo de 2026, sus precios aumentaron un 0,3% mensual y 12% interanual, frente a una inflación general del 2,1% mensual y del 33,2% interanual.

Sobre este aspecto, desde Pro Tejer expusieron que las empresas están “rematando stocks, evidenciado en la suba de precios de indumentaria por debajo de la inflación, para poder afrontar los costos fijos” y advirtieron que “la rentabilidad de la cadena se encuentra afectada”.

Agencias