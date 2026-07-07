Empleados privados ya pueden ver su liquidación de sueldo en Mi Argentina: ARCA explica cómo acceder

Los trabajadores del sector privado en relación de dependencia ya pueden consultar desde Mi Argentina el detalle de su liquidación de sueldo. La nueva funcionalidad fue desarrollada en conjunto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y busca facilitar el acceso a información laboral y previsional desde una única plataforma.

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A través del nuevo módulo, los empleados podrán visualizar el monto bruto del salario, los descuentos aplicados y los importes derivados a los distintos subsistemas de la seguridad social. Entre los datos disponibles figuran conceptos vinculados con jubilación, obra social, PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y Fondo Solidario de Redistribución, entre otros.

Cómo ver la liquidación de sueldo en Mi Argentina

Para acceder, los usuarios deberán ingresar a Mi Argentina, ya sea desde la web o desde la aplicación móvil.

Luego deberán entrar en la opción “Trabajo” y seleccionar el servicio “Liquidación Digital”.

Desde allí podrán consultar la información correspondiente a un período determinado.

La principal novedad es que el acceso podrá realizarse sin clave fiscal, algo que simplifica el trámite para los trabajadores que hasta ahora debían ingresar por los sistemas de ARCA.

Quiénes pueden consultar la liquidación digital

El nuevo módulo está disponible únicamente para empleados del sector privado que estén declarados en una liquidación contenida en los sistemas de ARCA. Es decir, alcanza a trabajadores en relación de dependencia incluidos dentro del régimen de Liquidación Digital.

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La herramienta Mi Liquidación Digital ya estaba vigente desde octubre de 2024, pero hasta ahora estaba disponible para contribuyentes que contaran con clave fiscal. Con esta actualización, la información también podrá consultarse desde Mi Argentina, lo que amplía el alcance del servicio y facilita el acceso desde dispositivos móviles.

Qué información muestra el sistema

La liquidación digital permite revisar el detalle del salario y de los conceptos asociados a la seguridad social. Entre los datos que se podrán consultar se incluyen:

- salario bruto;

- descuentos;

- aportes jubilatorios;

- obra social;

- PAMI;

- Fondo Nacional de Empleo;

- Asignaciones Familiares;

- Fondo Solidario de Redistribución;

- otros conceptos declarados para el período consultado.

La medida apunta a que los empleados puedan verificar de manera más simple cómo está compuesta su liquidación salarial y qué importes son derivados a los distintos sistemas de seguridad social.

ARCA informó que los usuarios pueden obtener más detalles sobre el funcionamiento y alcance del servicio en los micrositios oficiales del organismo. La nueva funcionalidad forma parte de la incorporación de herramientas digitales en Mi Argentina, con el objetivo de simplificar el acceso a servicios e información del Estado.

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