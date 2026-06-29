A partir de julio se actualiza el Impuesto a las Ganancias: quiénes empiezan a pagarlo

El segundo semestre del año trae consigo una de las definiciones más esperadas por el bolsillo de los trabajadores asalariados en Argentina: la actualización del esquema del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. A raíz del mecanismo de ajuste semestral vigente por ley, guiado por la evolución de la inflación acumulada, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA, continuidad institucional de la AFIP) implementará los nuevos valores que determinarán quiénes quedarán alcanzados por el tributo a partir de los salarios de julio de 2026.

​El nuevo piso se calcula sobre la base de la inflación del primer semestre. Con las proyecciones de las consultoras privadas y los datos oficiales, se estima un acumulado semestral cercano al 17%. Este incremento empuja los mínimos no imponibles y las deducciones permitidas, reconfigurando por completo el mapa de los ingresos que quedan sujetos a retención.

A esto se suma que la ARCA a oficializado la prórroga para el pago de las declaraciones juradas, bienes personales e impuesto cedulat respecto al periodo fiscal del año pasado.

​La medida busca otorgar un margen de tiempo razonable para que tanto las personas humanas como las sucesiones indivisas puedan confeccionar y liquidar correctamente sus obligaciones sin la presión de los plazos originales.

​A continuación, se detalla de forma exhaustiva cómo quedan las posiciones para los trabajadores según su situación familiar y cargas declaradas.

​El nuevo mapa de ingresos: ¿A partir de qué ingreso se paga Ganancias en julio 2026?

​Hasta el momento, el piso mensual neto para trabajadores sin cargas de familia se ubicaba en $2.490.037,88 (equivalente a unos $3.000.046 brutos). Con la nueva actualización, el sueldo bruto mínimo para ingresar al régimen rondará los $3,5 millones.

​La brecha entre estar soltero, casado o tener hijos a cargo es el factor determinante en el cálculo final debido a las deducciones por cargas de familia que autoriza ARCA. Los valores proyectados para el sueldo de bolsillo (neto) y su equivalente aproximado en bruto muestran el siguiente esquema:

​1. Trabajador soltero (sin hijos u otras cargas)

​Es el segmento más afectado y el que primero ingresa a la escala impositiva al no contar con deducciones adicionales por familia.

-​Sueldo Bruto estimado: $3.495.000

-​Sueldo Neto aproximado (de bolsillo): $2.900.000

-Cualquier remuneración neta que supere este umbral empezará a sufrir retenciones proporcionales.

​2. Trabajador casado (con cónyuge a cargo, sin hijos)

​La normativa contempla una deducción especial para el cónyuge o conviviente siempre que este no tenga ingresos propios superiores al mínimo fijado por la ley.

-​Sueldo Bruto estimado: $4.062.000

-​Sueldo Neto aproximado (de bolsillo): $3.371.000

​3. Trabajador casado con dos hijos a cargo

​El beneficio de las deducciones se amplía por cada hijo menor de 18 años (o incapacitado para el trabajo) debidamente registrado en los sistemas de ARCA.​

-Sueldo Bruto estimado: $4.644.000

-​Sueldo Neto aproximado (de bolsillo): $3.847.000

​Cómo funciona el ajuste de ARCA

​El esquema de actualización responde a las últimas reformas normativas, las cuales buscan evitar que los aumentos salariales destinados a compensar la inflación terminen diluyéndose por un salto automático de categoría impositiva. El ajuste toma de referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

​El impacto en el aguinaldo: Uno de los puntos de consulta más recurrentes en los canales de atención de ARCA se vincula con el Sueldo Anual Complementario (SAC). Las empresas aplican mecanismos de prorrateo autorizados legalmente para diluir el impacto del aguinaldo a lo largo del año, evitando picos de retención excesivos en los meses de cobro directo (junio y diciembre).

Prorroga: nuevo cronograma de vencimientos fijado por ARCA

​La flexibilización del calendario unifica las fechas de vencimiento de los principales tributos anuales de la siguiente manera:

-Ganancias (Personas Humanas y Sucesiones Indivisas): La fecha límite para la presentación y pago se traslada de forma definitiva hasta el 27 de julio de 2026.

-​Bienes Personales: Siguiendo el mismo esquema unificado, el vencimiento queda fijado para el 27 de julio de 2026.

-​Impuesto Cedular: Quienes deban declarar rendimientos financieros tendrán tiempo también hasta el 27 de julio de 2026.

-​Declaraciones Juradas Informativas: Para el caso de los empleados que deban presentar las declaraciones informativas de Ganancias y Bienes Personales (previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003), el plazo se extiende hasta el 31 de julio de 2026.

​Esta resolución entra en vigencia de manera inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial, permitiendo a los contribuyentes y sus contadores reorganizar las presentaciones del período clave.

Uno a uno, los conceptos que se pueden deducir para elevar el piso de Ganancias

​A través del sistema SIRADIG-Trabajador, la plataforma oficial de ARCA, los empleados en relación de dependencia tienen la posibilidad de declarar diferentes conceptos para aliviar la carga del impuesto:

-​Cargas de familia: Cónyuge/conviviente e hijos menores de 18 años.

-Gastos médicos: Cuotas de medicina prepaga y servicios de asistencia sanitaria.

-​Alquileres: Deducción de un porcentaje del monto destinado a la vivienda única.

-Créditos hipotecarios: Los intereses de las cuotas destinadas a la compra de vivienda.

-​Personal doméstico: Remuneraciones y contribuciones del personal de casas particulares.

-​Seguros de vida y retiro: Con los topes establecidos por las normativas vigentes.

​La correcta y oportuna carga de estas deducciones resulta indispensable, ya que actúan directamente elevando el "piso" particular de cada contribuyente, permitiendo que un sueldo más alto quede exento o pague una alícuota menor.

FAO / lr