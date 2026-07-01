Modificación en el recibo de haberes para jubilados: “Es una cuestión que atenta contra la transparencia pública”

El abogado y especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez, en comunicación con Canal E, analizó las modificaciones implementadas en los recibos de haberes de jubilados y pensionados, y aseguró que los cambios generan dificultades para realizar reclamos administrativos o judiciales.

“Con respecto a los jubilados, le han modificado a partir del mes de junio el recibo de haberes”, explicó Juan Carlos Juárez, y señaló que antes esa documentación contenía información clave para distintos trámites.

Falta de información para los jubilados

Según desarrolló, la simplificación aplicada por el Gobierno eliminó datos relevantes: “El Gobierno ha decidido, en una supuesta acción de simplificar, y deja realmente a los jubilados sin un montón de información de lo que están percibiendo”.

Uno de los puntos que destacó Juárez fue la eliminación de la referencia a la ley jubilatoria correspondiente. “Es muy importante saber la ley por la que te jubilaste, porque si vos reclamás un reajuste administrativo o judicial, tenés que tener asignada mediante cuál ley te jubilabas, y eso figuraba siempre en el recibo de haberes. Bueno, eso no está más”, planteó.

Además, advirtió sobre la dificultad para acceder a documentación anterior: “Lo que ocurre es que ahora se complicó ingresar a los recibos anteriores”.

Críticas al Gobierno por "desinformar" a los jubilados

El entrevistado cuestionó que los cambios puedan afectar la capacidad de los jubilados para reclamar descuentos o reajustes. “Con esto, lo que buscan, primero, es desinformarte. Una cuestión que atenta contra la transparencia pública”, expresó.

También apuntó contra la falta de detalle en los descuentos: “No figuran códigos de descuento como de ganancias o de topeo, que ahí vos vas a saber por qué te están descontando”.