Modernización laboral: Cuáles son los cambios en los recibos de sueldo y la simplificación para las empresas

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral comenzó a desplegar sus primeros cambios concretos y uno de los principales ejes está puesto en los nuevos recibos de sueldo. Según explicó la tributarista Elisabet Piacentini, la normativa ya se encuentra vigente y suma nuevas herramientas para transparentar los costos laborales y modernizar la registración de los empleados.

La especialista señaló que "ha salido un decreto, se va reglamentando de a poco esta Ley de Modernización Laboral, que está vigente ya", y precisó que una de las modificaciones centrales alcanza a la confección de los recibos de sueldo.

Recibos de sueldo con más información y un gráfico de costos

Piacentini explicó que los nuevos recibos deberán presentar cuatro secciones claramente diferenciadas. Además de los datos del trabajador y del empleador, incorporarán un detalle completo de las cargas sociales que afronta la empresa.

En ese sentido, remarcó que "tiene que estar detallado cuánto paga el empleador por jubilación, por obra social, por seguro, por sindicato, por ART. Todos esos datos tienen que estar a la vista".

La tributarista aclaró que esos importes no representan descuentos sobre el salario del trabajador, sino que tienen un carácter exclusivamente informativo para mostrar el costo laboral total.

Otra de las novedades será la incorporación de un gráfico circular que permitirá visualizar, mediante porcentajes y colores, la distribución entre el salario del empleado y las contribuciones patronales correspondientes a cada concepto.

Según indicó, esta modificación obligó a adaptar todos los sistemas de liquidación de haberes y amplió considerablemente el formato tradicional de los recibos.

Menos burocracia y mayor digitalización para las empresas

La especialista también destacó que la reglamentación introduce una fuerte simplificación administrativa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En ese marco, sostuvo que "todo lo que sea simplificación es bienvenido", al explicar que ahora el alta de nuevos trabajadores podrá realizarse únicamente a través de ARCA, eliminando registros adicionales que antes duplicaban trámites en algunos sectores.

Piacentini agregó que también se digitalizan procedimientos como los certificados de aportes y la documentación vinculada con licencias por enfermedad, además de eliminar la obligación de mantener libros de sueldos rubricados, lo que representa una reducción de costos y de carga burocrática para los empleadores.

Finalmente, consideró que, si bien la reforma pudo haber requerido un mayor debate, incorpora herramientas que actualizan un marco normativo que llevaba décadas sin modificaciones significativas.

En ese sentido, concluyó: "Quizás no fue la mejor ley, la mejor ley de modernización, que no se debatió suficiente para todas las partes, pero sí algunas cosas realmente se simplificaron y se beneficiaron".