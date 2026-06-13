Este mes, los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Según la ley vigente, el pago de este complemento cuenta con fechas de vencimiento que las empresas y empleadores deben respetar obligatoriamente.

El aguinaldo se le otorga a los empleados únicamente dos veces al año: la primera es en junio y la segunda, en diciembre. Se trata de una remuneración adicional obligatoria que se calcula en base a los parámetros establecidos en la Ley 23.041.

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Qué es el aguinaldo

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia, tanto del sector público como privado, lo que incluye a empleados de planta, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes trabajan de forma independiente, salvo excepciones previstas por convenios.

El aguinaldo se le otorga a los empleados únicamente dos veces al año: la primera es en junio y la segunda, en diciembre.

En casos de vacaciones, licencias pagas o enfermedades justificadas, el derecho al cobro se mantiene. En renuncias o despidos, el monto se paga de manera proporcional al tiempo trabajado. Es una remuneración adicional establecida por ley y se abona en dos cuotas, como se mencionó anteriormente.

Cómo se calcula el aguinaldo

Tanto para los jubilados y pensionados como para los trabajadores formales, el aguinaldo es equivalente al 50% del haber más alto percibido durante los últimos 6 meses, es decir, en este caso, desde enero hasta junio. Es por ello que se debe dividir el monto por 12 y multiplicarlo por 6.

Sin embargo, en el caso de aquellos empleados que hayan trabajado menos tiempo que el establecido para el aguinaldo, obtendrán un monto proporcional a los meses correspondientes.

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Cuándo se cobra el aguinaldo

Según la normativa actual, los empleados cobrarán el SAC en la última jornada laboral del mes, que en este caso corresponde al martes 30 de junio. Sin embargo, la Ley también prevé un plazo de 4 días hábiles posteriores en caso de no respetar la fecha establecida, por lo que tienen tiempo hasta los primeros días de julio para cumplir con este pago.

Según la normativa actual, los empleados cobrarán el SAC en la última jornada laboral del mes, que en este caso corresponde al martes 30 de junio.

En caso de que la empresa no cumpla con el pago del aguinaldo, los trabajadores pueden intimar a los empleadores para que abonen el complemento durante los próximos días hábiles o realizar una denuncia en la Secretaría de Trabajo. Por otro lado, también pueden considerarse despedidos, según el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y con el derecho a la indemnización del despido sin justa causa.

JSM