A partir de junio, el Gobierno Nacional reglamentó el nuevo modelo de recibo de sueldo, en el que se incorporó la información sobre el costo laboral a cargo del empleador. Debido a ello, las empresas deben ser cuidadosas a la hora de generarlos para no olvidar ningún dato fundamental.

Estos cambios rigen debido a la Ley 27.082 de Modernización Laboral, en el que se reemplazó el texto del artículo 140 de la LCT. El objetivo de los mismos es ofrecer mayor transparencia a los trabajadores sobre el monto que asumen sus empleadores y a dónde es destinado.

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Estructura del nuevo recibo de sueldo

El nuevo documento tiene la particularidad de contar con 4 secciones diferenciadas. En la primera, se observan los datos del empleador con su CUIT y los del trabajador, que incluyen el CUIL, fecha de ingreso, antigüedad y categoría, y fecha y lugar de pago de las cargas sociales.

A partir de junio, el Gobierno Nacional reglamentó el nuevo modelo de recibo de sueldo, en el que se incorporó la información sobre el costo laboral a cargo del empleador.

La segunda incorpora la novedad más importante de la actualización del modelo. En ella se introducen las contribuciones realizadas por el empleador, lo que implica que los trabajadores podrán observar qué porcentaje de sus sueldos serán destinados a los aportes jubilatorios, las obras sociales, y al seguro de vida.

Por otro lado, en el tercer cuerpo deberán introducirse los valores del sueldo en bruto y los descuentos hasta llegar al neto, algo que ya estaba aplicado en los recibos antes de la reforma. Finalmente, el último espacio cuenta un gráfico de torta que demuestra los porcentajes de la “cuña fiscal y sindical”. Esto refiere a que se demuestra todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero.

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Qué cambia en la liquidación de los salarios

Por otra parte, la reforma laboral también trajo cambios para la liquidación de los sueldos. Por ejemplo, se eliminó la obligatoriedad del duplicado firmado en papel, pero aún se debe acreditar la entrega. Además es fundamental revisar que los conceptos del costo laboral estén correctamente cargados, ya que de no cumplir con ello, se mostrarán valores erróneos.

Es fundamental revisar que los conceptos del costo laboral estén correctamente cargados, ya que de no cumplir con ello, se mostrarán valores erróneos.

Asimismo, como bien se explicó anteriormente, el nuevo recibo incorpora el uso de un gráfico de torta para resumir de manera clara y concisa cómo se distribuye el costo laboral. Al estar mal confeccionado o contar con conceptos mal agrupados, se recibirán observaciones durante las inspecciones.

Nuevo recibo de sueldo: Cuáles fueron las repercusiones del cambio

Las nuevas normas de los recibos de sueldo causaron distintas complejidades operativas en empresas, estudios contables, áreas de Recursos Humanos y encargados de la liquidación de los salarios. Según datos de la plataforma de gestión Xubio, hasta la fecha se registraron más de 100 consultas relacionadas a la reforma.

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El reclamo más frecuente entre las empresas es la incorporación del nuevo formato, ya que a pesar de generarse solo un ejemplar para el empleador, los clientes y plataformas de auditoría aún solicitan su firma como constancia. Además, se preguntan cuál es la base imponible que toma el sistema para visualizar correctamente el recibo y cómo vincular las alícuotas de la ART.

JSM / lr