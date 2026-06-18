El pasado 1 de junio, el Gobierno Nacional dictaminó el nuevo recibo de sueldo, con el que se busca transparencia frente a qué es destinado el salario de los trabajadores. Es por ello que una de las novedades más importantes es la adición de los porcentajes dirigidos al costo laboral del empleador.

A través del Decreto 407/2026, los empleadores tendrán que demostrar en los recibos cuánto dinero se destina a organismos nacionales de seguridad social, sindicatos, federaciones, entre otros. Este cambio no tiene efectos en los valores de los salarios, aportes y descuentos, sino que otorga una visión más completa del costo de empleo.

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Nuevo recibo de sueldo: cuáles son las modificaciones

A partir del decreto, los nuevos recibos de sueldo digitales contarán con 3 cuerpos en los que se detallará toda la información del pago. En el primero, se deben ingresar las contribuciones realizadas por el empleador, por lo que los trabajadores podrán observar qué porcentaje de sus sueldos será destinado a los aportes jubilatorios, las obras sociales, y al seguro de vida.

Así es el nuevo recibo de sueldo, reglamentado en el Decreto 407/2026.

Para poder mostrar correctamente los valores recaudados sobre el sueldo neto, se incorporará un gráfico de torta que demuestra los porcentajes de cada aporte externo. De esta manera, se demostrará con completa claridad cuánto dinero percibirá el empleado y cuánto se utilizará para cubrir el costo laboral.

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Por otro lado, en el segundo cuerpo deberán introducirse los valores del sueldo en bruto y los descuentos hasta llegar al neto, algo que ya estaba aplicado en los recibos antes de la reforma. Por último, en el tercer espacio se incorporará una descomposición gráfica y total de la “cuña fiscal y sindical”. Esto refiere a que se demuestra todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero.

JSM / lr